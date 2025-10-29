宜蘭大溪漁港 將發展成海廢再生園區

宜蘭縣政府將減容後的海廢原料加上橡膠轉製成板材，打造成「海廢暫置所」。（宜蘭縣府提供）

宜蘭縣政府為減少海洋廢棄物，在各漁港設置暫置區清理回收，並在頭城大溪漁港設置保麗龍減容積小屋，將減容後的海廢原料加上橡膠轉製成板材，打造全台首間以海廢轉生板材作為建材的「海廢暫置所」，未來計畫將大溪漁港發展成「海廢再生園區」。

縣府表示，宜蘭縣海岸海廢類型最常見的是塑膠瓶蓋、漁網繩索、保麗龍、外帶杯、塑膠袋等，頭城大溪漁港漁市交易熱絡，除了魚販保存魚貨、儲冰，消費者購買魚貨常使用保麗龍裝箱，產生很多保麗龍。

縣府指出，保麗龍回收處理成本高，運輸效率低，對回收業者沒誘因，且因其輕量、多孔、容易破損特性，極易進入海洋變成碎片或微塑膠，對海洋生態造成影響，縣府為此設置保麗龍減容積小屋，利用減容機器處理，五公斤保麗龍就只剩下五小塊，今年一至九月減容積量二四三公斤，塑膠破碎減容積量五七二公斤。

縣府也利用保麗龍等所作成的海廢轉生原料，加入橡膠製成「海廢轉生板材」打造海廢暫置所，同時在大溪漁港規劃「海廢再生園區」，除到學校辦理巡迴展，推動海廢教育課程，製成海廢拼圖作為延伸教材，園區也提供預約導覽，一起推廣海洋教育。

