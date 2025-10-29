豬協拜會立院 盼協助解決貸款、廚餘處理

中華民國養豬協會昨拜會民進黨立院黨團，協會理事長潘連周（中）訴請中央儘速推出補貼配套。（記者羅沛德攝）

非洲豬瘟疫情重創產業，中華民國養豬協會昨拜會立法院民進黨團與國民黨團，盼政府正視豬農困境，協助解決貸款、融資、廚餘處理等問題。

民進黨團幹事長鍾佳濱會後表示，雙方討論後達成四點決議，包括農業部、經濟部儘速處理業者貸款、融資、營業損失等訴求；環境部主導廚餘運用、去化政策；在空污、水污染部分，法規應「農工分離」；最後，禁運、禁宰、禁廚餘養豬政策，在這段時間內必須貫徹。

請繼續往下閱讀...

行政院長卓榮泰強調，對於廚餘的處置，未來可研究輔導轉型，但目前最重要的是所有廚餘去化的場地，必須全面改進，絕不容許造成環境二次傷害，他已要求環境部督促各縣市的環保局，尤其是台中，「我們會強力檢驗。」

養豬協會理事長潘連周表示，台灣一天通常要宰兩萬頭豬，現在十五天禁宰，之後卅萬頭豬一定要消化。建議政府可以幫矯正署、看守所和監獄加菜，或讓阿兵哥吃豬排，卅萬頭豬一個月就吃完了。

鍾佳濱也呼籲農業部放寬舊貸款，並規劃提供專案農貸利息補貼措施。其次，針對全國共廿一個肉品市場提供的毛豬承銷人名冊與傳統肉攤，遭禁運、禁宰影響，要求經濟部至少提供每人每日一千元的補貼。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法