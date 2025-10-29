為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    豬協拜會立院 盼協助解決貸款、廚餘處理

    2025/10/29 05:30 記者謝君臨、劉宛琳／台北報導
    中華民國養豬協會昨拜會民進黨立院黨團，協會理事長潘連周（中）訴請中央儘速推出補貼配套。（記者羅沛德攝）

    中華民國養豬協會昨拜會民進黨立院黨團，協會理事長潘連周（中）訴請中央儘速推出補貼配套。（記者羅沛德攝）

    非洲豬瘟疫情重創產業，中華民國養豬協會昨拜會立法院民進黨團與國民黨團，盼政府正視豬農困境，協助解決貸款、融資、廚餘處理等問題。

    民進黨團幹事長鍾佳濱會後表示，雙方討論後達成四點決議，包括農業部、經濟部儘速處理業者貸款、融資、營業損失等訴求；環境部主導廚餘運用、去化政策；在空污、水污染部分，法規應「農工分離」；最後，禁運、禁宰、禁廚餘養豬政策，在這段時間內必須貫徹。

    行政院長卓榮泰強調，對於廚餘的處置，未來可研究輔導轉型，但目前最重要的是所有廚餘去化的場地，必須全面改進，絕不容許造成環境二次傷害，他已要求環境部督促各縣市的環保局，尤其是台中，「我們會強力檢驗。」

    養豬協會理事長潘連周表示，台灣一天通常要宰兩萬頭豬，現在十五天禁宰，之後卅萬頭豬一定要消化。建議政府可以幫矯正署、看守所和監獄加菜，或讓阿兵哥吃豬排，卅萬頭豬一個月就吃完了。

    鍾佳濱也呼籲農業部放寬舊貸款，並規劃提供專案農貸利息補貼措施。其次，針對全國共廿一個肉品市場提供的毛豬承銷人名冊與傳統肉攤，遭禁運、禁宰影響，要求經濟部至少提供每人每日一千元的補貼。

