為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    疫情公布6天後中市才拉封鎖線 專家斷定病毒已隨踩踏進入環境

    2025/10/29 05:30 記者楊媛婷、蘇孟娟／綜合報導
    台中梧棲養豬場22日爆發非洲豬瘟，中市府27日在中央強力要求後才拉封鎖線控管人流，專家認為病毒已隨踩踏進入環境。（資料照，記者歐素美攝）

    台中梧棲養豬場22日爆發非洲豬瘟，中市府27日在中央強力要求後才拉封鎖線控管人流，專家認為病毒已隨踩踏進入環境。（資料照，記者歐素美攝）

    台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟，清消後仍檢出陽性反應；回顧廿二日公布該場為國內疫情首例後，中市府廿七日在中央強力要求後才拉封鎖線控管人流，專家認為病毒已隨踩踏進入環境；法令現對隨意進出案場民眾無罰則，應變中心表示將修法。

    隨意進出案場無罰則 中央將修法

    台中市副市長鄭照新昨強調，梧棲養豬場已連夜完成清消，且全面封鎖更增派警力巡邏及遠端監控，防閒雜人等接近，力求防堵病毒擴散風險。

    屏科大獸醫系教授林昭男指出，非洲豬瘟特色是疫情初始悄然無聲，僅零星豬隻死亡，一個月後才會出現大量死亡，不能輕忽，病毒環境適應性極強，曾到過梧棲豬場人員的衣物、鞋靴或設備等都會成為病毒附著後再傳播到他處的媒介。

    不具名專家痛心表示，台中案場多達數天未拉封鎖線，許多民眾進入有高病毒濃度的場域，「已可斷定病毒隨鞋物進入生活環境。」他指出，中國二〇一八年疫情大爆發原因，除當地疫情不透明外，四十六％可歸因在人員與車輛污染，在全面解封後，所有養豬場須持續謝絕訪客進牧場，人、車都是隱形傳播鏈。

    非洲豬瘟爆發後，台中第一時間預防性撲殺一九五頭豬隻，前進應變所指揮官杜文珍昨指出，未對撲殺豬隻掩埋場進行採驗，但有提醒台中市府加強管制避免人員及遊盪動物接近造成風險，「相信在台中市政府監控中」；鄭照新也強調，已提醒各局處務必依地方非洲豬瘟防治手冊指引確實落實各項防疫措施。

    台中梧棲養豬場再被驗到非洲豬瘟病毒，中市府連夜清消。（台中市府提供）

    台中梧棲養豬場再被驗到非洲豬瘟病毒，中市府連夜清消。（台中市府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播