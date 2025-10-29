台中市府公布疫調 時序、數據又變了／最早通報者與時間更動、獸醫增至4人 送化製場病死豬減為78頭

非洲豬瘟中央災害應變中心昨召開記者會，農業部防檢署長杜麗華（右二）指出，台中市府疫調報告內容屢次變動，造成中央判斷困難，已要求中市府釐清。左起為獸醫研究所長鄧明中、畜牧司長李宜謙、企劃組長林志憲，右為環境部環境管理署長顏旭明。（記者廖振輝攝）

台中市爆發非洲豬瘟疫情後，市府說法一再變動，引發外界抨擊。市府昨首度公開疫調報告，最早通報者與時間再度更動，參與疫調獸醫人數也由原本三人變為四人，顯示市府對案情掌握度低，「螺絲鬆了」；應變中心也從市府報告懷疑首頭豬發病死亡日期非十月十日，可能提早到九月初，待釐清的問題重重。

應變中心質疑發病日期可能在9月初

行政院長卓榮泰昨強調，行政院必須追查溯源行政上的疏失，整個疫調要再次全面展開，任何可疑一定用最高標準處置。

請繼續往下閱讀...

疫情初期，梧棲豬農曾表示病死豬多達一一七頭，但市府統計僅七十八頭，數據落差引發是否有「自行處理」疑慮。對此，台中市政府農業局長張敬昌說，經交叉比對化製場三聯單及疫調紀錄，確認病死豬僅透過化製場合法處理，總數為七十八頭。豬農因憑記憶口述，才與官方統計不符。

台中市府昨天下午應中央疫情應變中心要求，呈交完整疫調報告。原宣稱十日由特約獸醫通報，昨天報告改為十一日由養豬協會總幹事通報，且時間、獸醫人數與內容均更新。

台中市副市長鄭照新說明，十月十一日養豬協會總幹事通報約廿頭豬死亡，初判為「丹毒」，動保處隨即指派賴姓獸醫了解。十三日，該獸醫致電豬場，豬農回覆已請王姓獸醫佐前往，研判為「放線桿菌胸膜肺炎」；王姓獸醫佐亦首次通報豬隻異常死亡情形。

獸醫未採樣 推給豬農陳述不精確

關鍵的十四日賴姓獸醫到場訪視未採樣，引起爭議，鄭照新說，因豬農表示病情已改善且婉拒動保處採樣，另賴姓獸醫訪視無血便跡象，無非洲豬瘟典型症狀，研判為放線桿菌胸膜肺炎；十五日中央化製系統通知動保處，該場十一日死亡廿頭豬，十六日至十九日進行治療，死亡數減少；直到廿日一頭三歲種公豬死亡異常，王姓獸醫佐再度通報動保處，派賴姓與祁姓兩名獸醫採樣檢驗，確認感染非洲豬瘟。

鄭照新強調，因疫情發生當下人力全投入撲殺等後續處置，加上豬農陳述不精確，「中間造成誤解，不好意思」。

防檢署副組長洪宗林表示，就化製場資料往回追該案場九月四日、九日各有一頭豬隻死亡，廿二日二頭死亡、十月三日、四日、五日各一頭、三頭、一頭死亡，若第一頭豬發病非十月十日，必須重新圈定關聯場，已請中市府確認此事。

農業部防檢署署長杜麗華指出，市府疫調報告內容屢次變動，造成中央判斷困難，已要求中市府釐清各階段處理的關聯性與時間線。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法