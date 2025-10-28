為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    北市長者 明起免費打佐劑流感疫苗

    2025/10/28 05:30 記者蔡愷恆／台北報導

    台北市衛生局昨宣布，將在廿九日重陽節起，供設籍於北市的六十五歲以上長者，至北市聯醫施打佐劑流感疫苗，延長免疫反應，同時也可以領取洗手乳一瓶。衛生局表示，類流感門急診第一波高峰落在九月底、十月初，全國約有十五．四萬人、台北市約一．三萬人次就醫；十月中旬全國仍有超過十萬人求診。

    衛生局提到，台灣東洋藥品公司捐贈北市五百劑含佐劑流感疫苗。疫苗佐劑主要功能為協助誘發、延長或增強免疫反應，相較於非佐劑疫苗，可產生較高的抗體效價及延長保護期，提供設籍於北市的六十五歲以上長者，於重陽節起至北市聯醫十二區院外門診施打。此外，饗賓餐旅公司與耐斯公司也捐贈北市一千瓶洗手乳，北市長者若至聯醫接種流感、新冠或肺炎鏈球菌疫苗任一劑，即可獲贈洗手乳一瓶。

    根據衛生局數據，截至廿五日，台北市公費流感及新冠疫苗分別已接種卅八萬七千九百八十二劑及八萬一千八百〇二劑，接種量為去年同期的一．二倍及二．三倍。公費流感疫苗各類接種對象中以六十五歲以上長者接種量較去年同期成長廿％。

    衛生局呼籲，從日常生活落實良好衛生習慣與接種疫苗雙管齊下，才能有效預防感染，打造更健康、安全的生活環境。

