一站式窗口 光復鄉復原重建中心啟動

花蓮縣政府災後復原重建中心啟動，位於原縣府中區藝文基地、舊消防隊。（記者王錦義攝）

馬太鞍溪堰塞湖潰壩造成花蓮光復鄉、萬榮鄉及鳳林鎮重創，中央前進協調所完成階段性任務，將災後復原重建工作交接給縣府，花蓮縣政府昨天啟動光復鄉「災後復原重建中心」，一早就有災民前來諮詢相關服務，縣府提供一站式的窗口，有九個局處駐點及國稅局進駐服務中心，就近服務鄉親。

花蓮縣政府災後復原重建中心整合災後重建階段所需的補助、文件及各項申請服務，包含建設處、環保局、衛生局、民政處、農業處、社會處與地政處等單位進駐，方便民眾就近辦理，服務時間為週一到週五，上午九點到下午五點。

縣府指出，服務中心提供身分補證、屋損租金補貼、心理支持、原民諮詢、稅務減免及農業補助等多項服務，現場各窗口均清楚標示服務項目，一進門更設有服務台提供支援族語溝通服務，方便民眾洽詢，啟用後便開始湧入民眾前來辦理相關業務。

而中央前進協調所轉型為中央復原重建專案協調會報，由政務委員陳金德擔任執行秘書、東服中心執行長洪宗楷為副執行秘書。位置就在縣府重建服務中心對面，提供九個組別，分別為家園復建、農業復建、協助收容安置、產業及觀光振興、交通橋梁、環境及公共設施復原、堤防復建及河川疏浚、堰塞湖處理及校園重建組。

另外，林保署花蓮分署指出，依馬太鞍溪堰塞湖及下游溪流的水位計監測，連日以來各項監測數據無變化；燕子口堰塞湖昨天順利降壩引流奏效，壩頂高度已由原本二七〇公尺降至二六六公尺，水位較昨日降低十九公分，今天將以更大型的怪手持續加大溢流口。

