台南親子童樂會 11/1來開心放電

台南市親子童樂會將於十一月一日首次在曾文市政願景園區展開。圖為立人附幼學童與YOYO明星一起唱跳。（記者王姝琇攝）

首登曾文市政願景園區 有互動問答、明星大放電及卡通人物見面會

台南市親子童樂會將於十一月一日首次在曾文市政願景園區熱鬧展開，邀YOYO家族的哥哥姐姐與超人氣卡通明星，現場帶來活力四射的動感唱跳表演，邀大小朋友一起快樂放電。

請繼續往下閱讀...

親子童樂會深受民眾喜愛，今年規模再升級，市府昨召開記者會為活動暖身，台南市長黃偉哲偕同東森幼幼台櫻桃姐姐亮相，一同發送禮物給參與活動宣傳的小朋友，同時力邀立人國小附幼學童上台與櫻桃姐姐、吉祥物YOYOMAN一起唱跳，現場洋溢溫馨歡樂的親子氛圍。

魚頭君、菜奇鴨等觀光大使將現身

黃偉哲表示，台南長期致力打造友善親子遊憩空間及優質親子互動活動，今年親子童樂會首次在曾文市政願景園區舉行，內容包括由YOYO家族規劃「台南小學堂」互動問答、明星大放電及卡通人物見面會等節目；還有台南獨有的觀光大使「魚頭君」、「菜奇鴨」、「夜奇鴨」及「菜籃仔」也將現身會場，與大小朋友近距離互動，精彩內容千萬不要錯過。

北、中、南區也規劃多場活動

今年更於北、中、南區規劃多場親子活動，例如新營的幼兒運動會、林默娘公園「卡皮胖拉」活動等，期盼讓不同區域的市民都能就近參與，享受親子互動的美好週末時光。

教育局長鄭新輝說明，親子嘉年華自舉辦以來，已成為教育局推動幼兒教育與寓教於樂的重要品牌。本次童樂會以「快樂放電日」為主題，規劃舞台唱跳表演、親子互動遊戲及闖關活動等多樣節目，讓孩子在豐富活動中盡情探索與放電。

市府各局處也設置宣導攤位，提供育兒資源、交通安全教育、租稅宣導、觀光旅遊資訊、消防知識及社福政策等內容，打造兼具娛樂與學習的親子市集，讓家庭獲得支持、幼兒享受快樂，也讓民眾更了解市府各政策，共度充實而溫馨的一天。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法