    首頁 > 生活

    聽音樂逛市集 屏東小琉球推「小島野台」

    2025/10/28 05:30 記者羅欣貞／屏東報導
    琉球「小島野台」將有超過35攤的美食、手作市集，圖為示意圖。（屏東縣府提供）

    小琉球每年吸引上百萬觀光人潮，為打造更多元旅遊體驗，屏東縣政府推出全新品牌活動「小島野台」，下月八日在小琉球停機坪登場，邀請金曲歌王蕭煌奇、李浩瑋等人輪番開唱，還有逾三十五攤在地美食、街頭藝人與特色市集，讓民眾盡情放電，享受最Chill的海島假期。

    11/8停機坪登場 提供多元旅遊體驗

    縣府傳播暨國際事務處表示，小琉球有豐富的生態與自然景觀，今年全新品牌活動「小島野台」以開放的停機坪為場域，結合海風與星空，打造最自然的露天音樂會，更首度展出以「小琉球海島意象」為靈感設計的無人機光影秀，把小島的夜晚妝點得更浪漫。

    當天下午兩點至晚間十點，有街頭藝人帶來音樂、魔術及小丑互動表演，同時搭配超過三十五攤的美食、手作特色市集，為積極響應環保行動、推廣低碳減塑，民眾只要自備「咕咕碗」、「琉行杯」或其他環保餐具至美食攤位消費，即可享折扣優惠。

    為延伸活動氛圍，縣府從十一月一日起至明年一月一日，將在小琉球老街區進行光環境佈置，另推出小琉球一日、二日旅遊行程，讓遊客無論白天、夜晚都能感受到小琉球海島的溫度與魅力。

    縣府說，「小島野台」是小琉球的全新品牌活動，期望透過音樂與觀光的結合，吸引更多民眾走進小琉球。

