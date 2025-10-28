科技執法抓噪音車 國姓、埔里也攔查

台十四線國姓路段設噪音科技執法設備之外，警方也會同環保局深夜攔檢噪音重機。（警方提供）

南投縣埔里鎮和國姓鄉居民長期遭改裝車噪音干擾，縣府環保局在台十四線國姓路段，設置噪音科技執法設備，十個月取締四十一件違規，但仍有漏網之魚，埔里警方會同環保局以一天時間兩個時段，在埔里和國姓稽查、攔檢，分別舉發九部烏賊車、四部排氣未通過的重型機車。

國姓鄉、埔里鎮常有改裝汽機車飆速且製造噪音，居民不勝其擾，環保局去年底在台十四線國姓驛站附近路段，設置噪音科技執法設備，利用聲音照相，透過分貝儀測量車輛行駛噪音是否超標，十個月已取締四十一件超標。

埔里警方上週四（廿三日）會同環保局展開「雙時段聯合稽查」 行動，白天針對烏賊車取締，夜間則鎖定改裝重機噪音執法。上午七時至九時在埔里地區稽查，檢測排氣噪音及改裝情形，製單舉發九部烏賊車，要求車主限期恢復原狀。

夜間十時至翌日凌晨二時，則在國姓鄉台十四線，針對改裝重機噪音問題執行「環警聯合稽查」，現場使用噪音檢測設備攔檢可疑車輛，有四部車輛排氣未過，須改日再驗，現場也製單舉發。

