非洲豬瘟破口 綠議員要求盧秀燕道歉

民進黨台中市黨團質疑非洲豬瘟防疫連環騙，要求市長盧秀燕道歉。 （記者蘇孟娟攝）

質疑市府卸責 疫情爆發了還在騙 盧︰謝謝議員指導

台中成台灣非洲豬瘟破口，民進黨台中市議會黨團廿七日質疑，台中市長盧秀燕領導的盧市府團隊說謊連環爆，連到場「獸醫師」變只是「獸醫佐」，全台忙救豬，盧市府謊話連篇只為卸責、救盧秀燕，導致第一輪疫調查不出病毒來源，衝擊產業的慘痛代價變全台共同承受，要求盧秀燕道歉、負政治責任，農業局及環保局長下台；盧秀燕面對究責說未正面回應，僅回「謝謝議員的指導」。

請繼續往下閱讀...

廚餘蒸煮影片 久未正常上傳

黨團總召王立任指出，台中爆非洲豬瘟疫情後，盧市府從十四日進場調查未採樣，稱獸醫診斷沒有非洲豬瘟典型症狀，診斷獸醫從「紀姓」變「王姓」，最後更被爆原來通報者不是獸醫竟是「獸醫佐」；且當事場的廚餘蒸煮影片久未正常上傳，環保局長陳宏益還稱三次稽查均正常，疫情爆發了還在騙，一騙再騙，禍及全國。

延誤疫調時機 促兩局長下台

黨團市議員也接力批判，陳淑華與陳俞融批評中市拖延採樣，送檢甚至用宅急便寄，責任完全推給「獸醫」，卻連是「獸醫佐」都不知道，「沒有最扯只有更扯」；林德宇、林祈烽質疑盧秀燕的華麗包裝下是臭不可聞謊話連篇，導致疫調一再延誤，第一輪疫調結束卻查不到病毒來源，釀「盧秀燕豬瘟」；張家銨更擔心，當事場稱死百餘隻，跟農業局數字兜不攏，憂還有病死豬不知去向成破口；蕭隆澤、張芬郁及李天生質疑廚餘亂倒恐釀二次傳染。

江肇國、陳雅惠、黃守達、蔡耀頡、曾威、謝家宜也說，盧市府防疫作為漏洞百出更謊話連篇，懷疑是「棄車保帥」、「斷尾求生」，只想卸責獸醫及豬農，全台都在救豬，盧市府卻忙著救自己及盧秀燕，以致延誤疫調時機，要求盧秀燕道歉、兩局長下台。

農業局長張敬昌強調，一一七隻是豬農憑印象說的數字，比對化製場三聯單及中央建置的化製查詢系統，確認就是通報七十八頭病死豬送化製場處理。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法