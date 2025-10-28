為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    中醫使用超音波輔助治療 衛福部擬開放

    2025/10/28 05:30 記者林志怡／台北報導
    中醫師公會全聯會新任理事長蘇守毅。（中醫師公會全聯會提供）

    中醫師公會全聯會新任理事長蘇守毅。（中醫師公會全聯會提供）

    衛福部擬開放中醫師使用超音波，新任中醫師公會全聯會理事長蘇守毅表示，目前已有六十二名中醫師成為超音波相關醫學會會員，未來中醫師將可使用超音波作為輔助工具；衛福部則表示，會擇期開會做最終資格確認。

    擇期開會做最終資格確認

    中醫師公會全聯會於廿六日完成第十三屆理監事改選，由蘇守毅當選新任理事長。蘇守毅長年深耕中醫醫療與公會事務，曾任台南市中醫師公會理事長、全聯會理事等職，致力推動中醫藥法制健全與醫療品質提升。

    他表示，賴清德總統提出「健康台灣」政策目標，中醫師公會全聯會將全力配合，也希望讓中醫藥能更好的發展，也希望以「預防重於治療」概念減少不必要的風險及後續醫療資源消耗。

    協助判斷針灸下針安全深度

    對於中醫使用超音波的應用範圍，蘇守毅解釋，超音波未來可作為中醫治療時的「輔助工具」，協助判斷針灸時下針的安全深度等，以避免不必要的傷害，尤其在居家醫療、偏鄉醫療領域，也有相當大的應用空間，且不會額外向民眾收費。

    衛福部中醫藥司科長洪小幸補充，先前已邀請超音波相關醫學會與中醫師公會全聯會等，討論中醫師使用超音波的資格限制，其中也包括需修習的課程等，近幾年也持續進行培訓，後續將邀請中醫、西醫團體等開會，進行最後確認。

