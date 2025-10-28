有線電視訂戶下滑 NCC:持續補助弱勢／代理主委：鼓勵與OTT合作 增加競爭力

全國有線電視2017年有524萬餘訂戶，2023年下滑至451萬餘戶，普及率48.88％，今年第2季更掉至431萬餘戶。示意圖。 （資料照，記者謝武雄攝）

網路串流影音服務（OTT）日益普及，有線電視剪線潮成全球趨勢。我國訂戶普及率不到五成，連帶影響有線廣播電視事業發展基金財源，立委擔心影響弱勢族群收視費用補助。國家通訊傳播委員會（NCC）代理主委陳崇樹表示，弱勢優惠機制會持續提供，也鼓勵有線電視與OTT合作，增加競爭力。

訂戶普及率不到5成

全國有線電視二〇一七年有五二四萬餘訂戶，二〇二三年下滑至四五一萬餘戶，普及率四十八．八八％，今年第二季更掉至四三一萬餘戶。系統經營業者每年提撥一％營業額至有線基金，金額也遞減，從二〇一七年三．六一億元，二〇二三年減至二．九四億元。

請繼續往下閱讀...

有線基金用途包括撥付給地方政府鋪設及維護有線廣播電視相關管道、偏鄉地區普及服務、補助弱勢族群收視費用、公共電視營運等。立委徐富癸擔憂，有線基金財源銳減，恐影響弱勢收視補助及偏鄉收視普及。立委廖先翔認為，OTT方便收看及有線電視節目品質是導致有線訂戶減少主因。

陳崇樹表示，有線電視節目採排播方式，OTT節目則可隨時點選觀看，各有其收視族群，但毫無疑問的是，寬頻是未來趨勢，有線電視必須轉型。

陳崇樹指出，NCC於二〇一三年協助有線業者數位化，國內業者也與美國業者做法一致，將有線電視收訊及寬頻上網結合，過去訂有線電視送寬頻的概念，如今逆轉為訂寬頻送有線電視；國外業者甚至結合手機，用戶透過手機即可觀賞有線電視內容，鼓勵業者跟進。

有線基金補助業者轉型

為協助國內業者轉型，與數位匯流競爭，NCC以有線基金補助業者，包括鋪設4K超高畫質機上盒、製作推廣地方文化節目；建設居家關懷、水位警示、智慧社區等數位加值服務。

NCC也推動分組付費，讓用戶依需求選擇分組資費，現有十三個縣市政府推動多元付費方案，六十三家系統經營業者有四十七家實施，比例達七成五。另外，NCC藉評鑑換照制度促使業者優化服務。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法