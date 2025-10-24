竹縣辦理限制性招標 提升廚餘處理量能

竹縣環保局加購廚餘空桶，要求各級學校以桶換桶的方式清運廚餘。（記者黃美珠攝）

新竹縣政府環保局昨天盤點縣內的廚餘產量，發現過去八成都拿去養豬的廚餘，因防疫全部回流到廚餘回收處理廠，已造成廚餘廠操作過載，環保局宣布即日起僅清潔隊、學校及其委外單位所收的可進廠外，軍方、監獄矯正機關及列管事業單位產出的禁入，另將協調水資中心幫忙去化廚餘濾液，並辦理限制性招標，提升廚餘廠的處理量能，推動民間廚餘減量。

限清潔隊、學校進廠

縣府農業處昨對境內五十一場原獲特許可回收廚餘用以養豬的業者執行查核、宣導及清消，初步完成三場。這些業者都已改用飼料餵豬，場內廚餘處理槽也洗淨、呈停止使用的狀態，查核人員對豬舍內、外以及連外道路一公里範圍內全面清消。

請繼續往下閱讀...

縣府表示，新竹縣廚餘處理廠最大月處理量僅六六〇噸，全縣每月產出超過八二三噸，過去其中八成、約六六三噸都用於養豬，將緊急限制性招標，將廚餘單月處理量提升到一一〇〇噸，以應付禁廚餘養豬政策。

至於新竹市盛產的摃丸，業者表示，目前供銷運作一切正常，供貨情況還算順暢，相關摃丸冷凍製品都經市府嚴格把關，約有一個月存量，但憂心消費者短期內受疫情影響，不吃摃丸，將影響銷售情形，也呼籲相關單位研擬配套措施。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法