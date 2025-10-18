燕子口堰塞湖隨時潰決 急撤8百人

昨天上午堰塞湖滿水前，下午滿水至燕子口步道，短短6、7小時水位往上漲10公尺。（公路局提供，記者花孟璟製圖）

中橫公路旁立霧溪昨早水位異常上漲，勘查發現燕子口步道上方山壁崩塌形成堰塞湖，土石壩往上沿著狹窄的大理石峽谷長約一千七百公尺，錐麓斷崖下方也成湖泊的一部份。林業及自然保育署評估，潰壩時間點可能在昨天深夜至今天凌晨之間，緊急撤離下游居民約八百人。

總統指示啟動緊急應變機制

總統府發言人郭雅慧昨表示，總統賴清德高度關切且立即指示行政院相關部會，與花蓮縣府保持密切聯繫，啟動緊急應變機制，持續監測立霧溪燕子口堰塞湖的水位變化與壩體穩定性，若有上升或潰決疑慮，應即刻通報並採取必要行動。

請繼續往下閱讀...

去年〇四〇三花蓮強震，太魯閣國家公園山區崩塌嚴重至今尚未復原，林保署花蓮分署昨早接到公路局東區養護工程分局通報，中橫靳珩隧道、燕子口步道舊台八線上方的山壁發生邊坡崩坍，大量土石阻塞立霧溪、形成堰塞湖。

立霧溪在此處是狹窄的大理石峽谷段，溪谷寬度只有卅至八十公尺，陽明交大團隊調查發現，堰塞湖往上游累積的迴水長度已達一千七百公尺，且水位漲得飛快，下午兩點時水位與路面高度差還有約十公尺，幾乎以每小時超過一公尺的速度升高，昨傍晚四點就淹到燕子口步道！

林保署表示，燕子口堰塞湖高度約五十公尺，陽明交大團隊以海拔二六〇公尺估算，蓄水量可達二七〇萬公噸，約等於一千三百五十座國際標準泳池；公路局表示，因為靳珩隧道口海拔二五九公尺，比壩頂低，水會先從隧道往外溢出再匯入立霧溪主流。

林保署預估，若由公路溢淹的水量不夠快不夠多，一旦潰壩，洪峰會在五十分鐘後抵達太魯閣口錦文橋，此地河寬一百公尺，屆時河床水位估上升約五公尺，過錦文橋後河道變寬，水位上升幅度約二公尺。

秀林鄉天祥地區、2村4鄰今停班課

農業部昨下午發布燕子口堰塞湖紅色警戒，包括秀林鄉的民樂、民有社區共八百多名村民由鄉公所及警方撤離，前往亞泥花蓮廠及秀林國小；台電東部發電廠立霧機組的溪畔壩因為距離堰塞湖不到三公里，撤離十四人；天祥地區的飯店及燕子口步道遊客全面撤離淨空，中橫公路宣布封路。太魯閣國家公園晚間全區緊急封閉，並請山區民眾盡速全數撤離。

花蓮秀林鄉大天祥地區（關原、洛韶、西寶、天祥）、秀林村民有社區（秀林民有1至3鄰）、富世村民樂社區（富世村第9鄰），今停班課。

台電東部發電廠溪畔壩因應上游2.5公里處有堰塞湖可能潰決，昨日下午撤離人員並將水壩的排砂、排洪門都打開。（資料照，記者花孟璟攝）

台八線中橫公路靳珩隧道西口昨日晚上八點半淹水。（民眾提供）

立霧溪的燕子口發生崩塌形成堰塞湖，溪水昨日傍晚6點後已超過公路高度，立霧溪口的太魯閣牌樓旁觀景台出現大塞車，很多民眾跑去看熱鬧，林保署表示，萬一潰決，洪峰會在50分鐘後抵達閣口。（記者游太郎攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法