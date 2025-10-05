七堵山區查獲逾百米鳥網 4黑鳶掛網亡

山頭高掛長達一百多公尺的鳥網，鳥網上掛著四隻黑鳶屍體。（基隆動保所提供）

基隆市動物保護防疫所（簡稱動保所）於日前接獲台灣猛禽研究所通報，一隻保育類黑鳶長時間停留在基隆七堵山區很久未移動，動保所九月三十日會同基隆鳥會、台灣猛禽研究會（簡稱猛禽會）前往七堵區尋找黑鳶研究個體，驚見山頭高掛長達一百多公尺的鳥網，鳥網上掛著四隻黑鳶屍體。動保所將鳥網帶回銷毀，並通報警方追查，民眾架網的行為已違反野生動物保育法騷擾、虐待保育類動物規範，最重得處五年以下有期徒刑。

動保所長陳柏廷表示，日前接獲猛禽會通報，一隻發報器追蹤的黑鳶停留在七堵區山區並未移動，疑遭非法鳥網纏住。九月卅日會同猛禽會及基隆鳥會前往勘查，未料在人煙罕至山區竟然出現鳥網，不僅沿著山脊架設，還跨越多處山頭。執行團隊分別從不同山頭進行鳥網移除，在移除期間驚見四隻黑鳶吊掛在鳥網上，其中一隻是二〇二五年出生、猛禽會所追蹤的定位器編號「橘M9」黑鳶取名金桔，當日移除之鳥網由動保所帶回銷毀，黑鳶則由猛禽會帶回進行剖檢。

動保人員指出，發現黑鳶屍體的偏遠山區，光是上山的路步行就接近四個小時，架設這麼大面積鳥網，懷疑有特殊目的，不排除是「擄鴿勒索」，七堵其他山區也曾發現非法鳥網，但從來沒有發現過這樣大面積鳥網。

