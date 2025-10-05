為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    七堵山區查獲逾百米鳥網 4黑鳶掛網亡

    2025/10/05 05:30 記者俞肇福／基隆報導
    山頭高掛長達一百多公尺的鳥網，鳥網上掛著四隻黑鳶屍體。（基隆動保所提供）

    山頭高掛長達一百多公尺的鳥網，鳥網上掛著四隻黑鳶屍體。（基隆動保所提供）

    基隆市動物保護防疫所（簡稱動保所）於日前接獲台灣猛禽研究所通報，一隻保育類黑鳶長時間停留在基隆七堵山區很久未移動，動保所九月三十日會同基隆鳥會、台灣猛禽研究會（簡稱猛禽會）前往七堵區尋找黑鳶研究個體，驚見山頭高掛長達一百多公尺的鳥網，鳥網上掛著四隻黑鳶屍體。動保所將鳥網帶回銷毀，並通報警方追查，民眾架網的行為已違反野生動物保育法騷擾、虐待保育類動物規範，最重得處五年以下有期徒刑。

    動保所長陳柏廷表示，日前接獲猛禽會通報，一隻發報器追蹤的黑鳶停留在七堵區山區並未移動，疑遭非法鳥網纏住。九月卅日會同猛禽會及基隆鳥會前往勘查，未料在人煙罕至山區竟然出現鳥網，不僅沿著山脊架設，還跨越多處山頭。執行團隊分別從不同山頭進行鳥網移除，在移除期間驚見四隻黑鳶吊掛在鳥網上，其中一隻是二〇二五年出生、猛禽會所追蹤的定位器編號「橘M9」黑鳶取名金桔，當日移除之鳥網由動保所帶回銷毀，黑鳶則由猛禽會帶回進行剖檢。

    動保人員指出，發現黑鳶屍體的偏遠山區，光是上山的路步行就接近四個小時，架設這麼大面積鳥網，懷疑有特殊目的，不排除是「擄鴿勒索」，七堵其他山區也曾發現非法鳥網，但從來沒有發現過這樣大面積鳥網。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播