    首頁 > 生活

    總統增派2500國軍| 光復清淤 中秋節前完成

    2025/09/29 05:30 記者陳昀、陳鈺馥、王榮祥、陸運鋒、王錦義／綜合報導
    國軍官兵們夜以繼日清理，讓災民盡速恢復正常生活。（軍方提供）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流致光復鄉重災，昨災後第六天，台灣人民持續發揮韌性與互愛，各地志工不斷湧入災區協助；總統賴清德昨則下令國防部調派二五〇〇多名國軍投入災後復原，明天也將投入相同兵力換班，目標中秋節前完成災區清淤工作，讓災民盡速恢復正常生活。

    卓揆：14天內 災區基本修復

    行政院長卓榮泰則是五天內二度視察光復鄉，強調該堰塞湖只要還有水，就維持紅色警戒，目前中央與地方協力，目標災後十四天內讓災區基本修復。更要從這次救災經驗建立完整韌性模式，告慰罹難者與災民苦痛經驗。總統與閣揆皆感謝各地湧入光復的志工，凸顯國家韌性與人民團結。

    事故傷亡統計到昨晚六點多，已釀十七人死、七人失聯及一百人受傷，連日救出七一四人，開設六處收容七一一人，市話待修復八十六戶，基地台受損待修復廿座。消防單位昨將整個花蓮溪分區域進行空拍、沿岸尋找失聯者。

    堰塞湖區若降雨 將發布警報

    中央災害應變中心指出，堰塞湖昨壩頂高度已降至八十二公尺，蓄水量仍有六百萬噸，維持紅色警戒，由於全國各地志工、鏟子超人持續投入救災，為確保民眾安全，若在該湖集水區有明顯降雨、河道水位異常及發生地震，將運用防空警報系統，比照海嘯警報發布程序，發布堰塞湖警報，警政署提醒，請民眾聽聞警報立即避難。

    行政院秘書長張惇涵則提及，災區民生供水由台水公司在昨日入夜後進行修復。農業部則已進行農地損害套圖，以利農民申請救助金。

    國軍為確保行動不中斷，工兵部隊攜帶照明燈車，在黑夜中提供光源，加速災區清淤。（軍方提供）

