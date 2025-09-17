拿總預算7成普發5萬？ 綠批恐嚇話術

議員陳淑華（右）批盧秀燕說普發現金5萬從本預算撥出的說法是混淆視聽。（記者蘇金鳳攝）

2025/09/17

議員要求說出「誰提議拿預算來發」 盧：每年短絀200多億 分下去恐負債

〔記者蘇金鳳、蔡淑媛／台中報導〕民進黨台中市議會黨團提案台中市以超徵稅收及賣地逾千億等財源普發五萬現金，市長盧秀燕回應「部分議員主張從二千億總預算拿七成普發現金」，市政只剩三成預算；多位民進黨議員十六日質疑盧混淆視聽，要盧說出「誰提議拿本預算來發」，盧秀燕未回應，眾人痛批她要求中央普發現金及台中普發現金態度判若兩人；盧秀燕則是再喊，台中每年預算短絀二百多億，若分下去要負債。

議員：賣地、超徵、統籌款 還錢於民

議員陳淑華痛斥，盧秀燕稱有部份議員要市府從二千億元本預算撥出七成普發五萬，根本就是造謠，當場要她指出是誰提議，盧秀燕未回答；陳淑華說，民進黨團提案的財源是指賣地一○六五億元、超徵二百億、統籌分配稅款新增的二九五億，共一五六○億的財源來發放，痛批盧秀燕政治操作、造謠。

議員陳俞融也表示，盧的說辭根本是用恐嚇數字、恐嚇情緒話術誤導市民，建議她分階段普發一到兩萬現金，而非「偷換概念、已讀亂回」，更「直接歸零」。

議員江肇國指出，七月時盧秀燕說中央普發現金一萬元是「把我們的錢拿回來」，「七月的你跟現在的你，為何是兩個人」；他跟周永鴻都表示，中市除超徵稅收、售地及增加統籌分配稅款，還有多達五到十億的交通罰鍰，黨團整個算下來才提出普發現金五萬元；議員李天生表示，市府賣地收入扣除開發成本，盈餘四百多億元，至少可以發給每位市民一．五萬元。

藍營：地方無力普發現金 政治操作

國民黨議員李中、陳成添、張瀞分則認為，台中市決算仍有短差，根本無力普發現金，民進黨中央指示各縣市黨團發起此議題，就是要擾亂地方政治，建議民進黨團收回該提案；無黨籍議員林昊佑也批該政策很荒謬，要求中央普發現金一萬元快點實現。

盧秀燕強調，台中市沒有超徵，交通罰款是要收入市庫以彌補每年二百多億的短絀，若分下去要負債。

