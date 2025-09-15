風災重創通訊 NCC評估24處高抗災基地台／將與地方持續溝通電纜地下化 增加防災通訊韌性

台灣大哥大嘉義縣民雄社溝45公尺高基地台遭颱風摧毀，工程團隊緊急搭建臨時基地台，讓周邊區域初步恢復訊號。（台灣大哥大提供）

2025/09/15 05:30

〔記者林志怡／台北報導〕丹娜絲颱風於今年七月六日挾帶十六級強風襲台，造成嘉義與台南地區通訊設備嚴重毀損，○七二八西南氣流豪雨緊接而來，使災區通訊更困難，甚至有民眾因無法即時對外求助，不幸延誤就醫死亡。為避免更多憾事，國家通訊傳播委員會（NCC）指出，將持續強化高抗災基地台建設，目前評估出廿四處具有可行性，並將溝通電纜地下化，增加防災通訊韌性。

電信業搶修 開行動基地台因應

丹娜絲颱風重創嘉南地區後，三大電信業者曾單日同時出動四十三輛行動基地台車因應，並投入搶修，趕在七月十八日、十九日修復，但部分基地台損害嚴重，當時僅採臨時工法初步修復，再派卅餘輛行動基地台車進駐嘉南地區協助通訊；不料，七月底又遇○七二八西南氣流豪雨，再重創中南部，電信業者只得啟動漫遊服務，處理部分區域通訊品質不佳問題。

數發部規劃納入衛星等備援手段

為防範未然，NCC將強化高抗災通訊平台，特點為整合光纖、微波、衛星鏈路等多重中繼傳輸路由，具七十二小時備援電力、耐十五級強風等韌性設施。主秘黃文哲指出，過去NCC針對土石流等天然災害，規劃設置高抗災基地台，隨著災害型態變化，以及戰爭等天災外的風險考量，數位發展部也配合行政院國土安全辦公室等相關單位規劃應對作為，納入衛星等備援手段。

NCC北區監理處長蔡國棟則補充，狂風暴雨停電導致基地台無法運作，以及電纜線路倒塌導致訊號中斷為兩大問題，希望在變電所等設施蓋共站基地台，台電已提供雲嘉南一帶六十四處可設置高抗災基地台的變電所地點，經會勘其中廿四處具可行性，後續將進一步評估訊號涵蓋率、租金等問題，先選定三地優先建設，除台南市鹿耳變電所外，另兩處還在評估中。

另NCC也評估台電與民營業者儲能廠作為共站基地台的可能性，與經濟部能源署討論後，有七個儲能地點為可能設置地。NCC也希望在行政機關、消防隊、警察局等公有建物增設一般基地台。

至於強化固網韌性方面，黃文哲提到，目前僅中華電信具有較多固網銜接設施，台灣大、遠傳則多需附掛於台電建設上，而台電已表明不希望讓電信業者繼續附掛電線，後續應對有待研商，地方政府也會持續溝通將電纜地下化。

