    首頁 > 國際

    前日相菅直人驚傳失智症 妻子坦言：他已不記得311大地震......

    2026/01/08 14:01 即時新聞／綜合報導
    日本前首相菅直人。（法新社）

    日本前首相菅直人。（法新社）

    日媒今披露，日本立憲民主黨籍前首相、現年80歲的菅直人已出現失智症狀，長期照護等級為「須照護等級3」。其夫人菅伸子近日親自對外說明病況，坦言丈夫菅直人已不記得2011年東日本大震災相關事件，目前在家人陪伴下，過著平靜的晚年生活。

    據日媒《Smart FLASH》獨家報導，長期與菅氏往來的資深媒體人及川健二，日前造訪位於東京多摩地區的菅直人住處。菅伸子笑稱丈夫現在「就像進入『涅槃』狀態」（意指煩惱盡除、證得覺悟境界），卻也透露現實的轉變。她指出，菅直人目前行動須拄枴杖，但精神看來仍算穩定，臉上常帶笑容。

    及川健二提及，他與菅伸子談話約20分鐘時，在後面房間休息的菅直人微笑著走了出來，雖拄著枴杖，步伐卻穩健有力。菅直人仍能自然交談，談及1974年推動政壇前輩市川房枝參選、以及自身政治往事。

    與菅直人的會面時間雖僅約15分鐘，但其神情平和，說話速度雖稍緩卻語氣清晰，未見任何身心不適的跡象；不過，真正的狀況直到稍後才被揭露。

    菅伸子透露，「其實菅直人目前被評定為須照護等級3，已開始出現明顯失智症......2025年7月1日因腳踝骨折住院治療。她也直言，今年適逢東日本大震災15週年，外界陸續提出專訪邀請，但菅直人已經完全不記得往事，這讓她感到困擾」。據悉，需照護等級3意指需全面性日常生活照護，且多伴隨認知功能衰退等症狀。

    菅伸子坦言，「過去是協助政治事務，今後則要開始照護工作了」。

    及川健二說，在拜訪數日後，他致電菅伸子致謝並徵求文章授權時，伸子女士回應「這是我早晚打算公開的事，請隨意撰寫吧」。及川健二坦言，「那聲音透過電話傳來，仍充滿力量」。

    報導提到，311大地震發生時，福島第一核電廠遭受巨大的海嘯襲擊，導致核心熔毀和氫氣爆炸，核電廠失去控制。菅直人過去在福島第一核電廠事故中的關鍵角色，至今仍被部分日本社會視為重要歷史評價。當年東京電力公司（TEPCO）一度考慮全面撤離，但菅直人擁有科學背景且精通核能，他親赴東京電力公司總部，當場嚴厲斥責公司管理層阻止撤離計畫，避免災情進一步失控。

    相關新聞請見︰

    健康網》日前首相菅直人失智 醫：陪伴失智者5大改變與3行動

