5軍民合用機場 大砲鏡頭改朝空中拍

〔記者王俊忠、林宜樟、游太郎、劉禹慶、張軒哲／綜合報導〕台中、嘉義、台南、花蓮、澎湖機場均屬軍民合用機場，「軍事營區安全維護條例」本月上路後，各機場加強巡邏管制、取締航空迷向內拍攝，民眾也擔心誤觸法網，多避免拍攝軍事建築，以及戰機起降、塵土飛揚的畫面。

各機場加強巡邏、取締

花蓮航空站航務組組長李斯璇指出，新法實施後，基本上管制範圍跟以前一樣，如有違法行為會請航空公司制止；駐守花蓮機場的空軍第五聯隊提醒，民眾拍照打卡時，背景勿出現基地內設施及現況，至於基地外圍禁止、限制的拍攝具體範圍及敏感地點，將由作戰區統一檢討、律定後視情況公告。

打卡需避開軍事設施

澎湖航空站針對機場鄰近高地取締航空迷向內拍攝，因此澎湖航空迷的鏡頭由向下變往上，不再像以前一樣，直接對準機場跑道，拍攝戰鬥機起降畫面。航空迷說，鏡頭大砲朝空中捕捉戰鬥機凌空飛行英姿，彌補無法拍攝戰機起降、塵土飛揚的遺憾，聊勝於無，只是不解的是，現在科技發達，空中衛星偵測畫面也都能一覽無遺了。

嘉義航空站主任林哲暢表示，目前搭機旅客需搭乘接駁車進入管制區，已請航空公司告知旅客搭乘接駁車或在飛機內時，朝窗外拍攝基地設施將會觸法。航空迷說，平時會在嘉義機場附近拍攝戰鬥機飛行英姿，基地因有高圍牆阻擋，並不會拍到軍事建築，除非是故意架梯拍攝飛機起降，而攝影圈也有討論此事，正在等待第一件開罰案例，讓航空迷了解開罰標準。

台中航空站主任張瑞澍亦指出，班機起降時，都有廣播提醒乘客「軍民合用機場管制區內不得攝影」。

駐守台南機場的空軍第一聯隊則要求進入營區的人員所帶手機，均需安裝保安監控程式，鎖住攝、錄影功能；工作使用的攝、錄影器材需至空軍有關單位登錄，經審查同意才能使用。

