高雄205兵工廠遷大樹 9月啟動

民進黨籍立委賴瑞隆指出，軍方已下令，二○五兵工廠﹙紅線範圍﹚九月搬遷，預估十月全廠搬到大樹新家。（高市府提供）

2025/08/22 05:30

「新家」剩道路及景觀工程收尾 估10月可搬完 市府整治、規劃開發

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄亞洲新灣區內的國防部二○五兵工廠遷建計畫，原本因國安問題而延遲，長期緊盯該案的立委賴瑞隆指出，軍方已下令九月搬遷，經與市府了解後，推斷今年十月間、二○五廠可望全部搬到新家。

占地58公頃 捷運紅線與輕軌交會

二○五廠在前鎮區中山三路、光華三路、凱旋四路間，占地約五十八公頃，位居高雄港、小港國際機場通往市區必經道路（中山路），高雄捷運紅線（R6凱旋站）與高雄輕軌（C3前鎮之星站）也在此交會，被視為亞洲新灣區最具潛力場域之一。

兵工廠運作逾七十年，是國軍輕兵器、機槍、機砲及彈藥研發生產重地，但隨高雄城市發展、人口增加，市府基於產業轉型與整體建設，前市長陳菊時期啟動遷建與開發計畫。

前市長陳菊著手遷建與開發計畫

高市府與軍方多次磋商，二○一六年八月正式啟動遷建計畫，總經費一二一億元，軍方委託市府代建代拆、先建後遷，新基地位於大樹區，分三營區三標案進行，林園營區於二○二二年七月完工，大樹北營區二○二四年十二月完工，第三標光復營區經展延工期，主建物已完成、預計年底可完工。

立委賴瑞隆表示，國防部已啟動二○五廠今年九月須遷移新基地，其團隊與市府相關局處討論後，推估今年十月間、整個二○五廠會全部移到大樹新家，而今年十月底開始，市府可能會展開土污整治、並開始後續開發規劃。

遷建經費121億 軍方委市府拆建

高市工務局證實，光復營區主體已完工，剩下道路及附屬設施、周邊景觀工程要收尾，預估年底可完成；而去年初開始，軍方即陸續將廠房設備搬遷至新營區建物內，也確實聽聞國防部軍備局已指示、今年九月開始搬遷。

