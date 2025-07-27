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    拔釘失利 衝擊民進黨雲林縣長選情

    丁學忠位在虎尾天后宮開票中心湧入許多支持者，關心開票狀。（記者黃淑莉攝）

    丁學忠位在虎尾天后宮開票中心湧入許多支持者，關心開票狀。（記者黃淑莉攝）

    2025/07/27 05:30

    丁學忠罷免案 未扭轉海線分裂劣勢 應思考凝聚支持者向心力

    記者鄭旭凱／特稿

    雲林縣第一選區（海線）國民黨立委丁學忠罷免案，昨天投票結果罷免案未能過關，這次罷免案早被雲林縣藍、綠政壇定位下屆雲林縣長的前哨戰，雙方積極「操兵」結果，國民黨順利保住濁水溪以南唯一的區域立委席次，也在在證明雲林張派（張榮味家族）勢力之強大，下屆雲林縣長選戰，民進黨如何凝聚支持者，將面臨不小考驗。

    年輕人返鄉投票 未必支持罷免

    丁學忠罷免案在罷團「雲林拔釘」及立委劉建國、前立委蘇治芬的領軍下，原本有相當高的聲量和聲勢，不料選舉結果和原先的評估有相當大的落差，不同意罷免票超過同意罷免票多達近兩萬票。

    罷免案選舉過程，國民黨方面則由雲林縣長張麗善領軍，雙方決勝的關鍵原本認為在於綠營支持度較高的旅外年輕族群，昨天選舉過程中雲林虎尾高鐵站人滿為患，確實有不少年輕人返鄉投票，但投票結果卻未如原先預估，返鄉投票的年輕族群仍不敵藍營的基層動員。

    亟待培養年輕接班族群 團結綠營

    一年前的本屆總統及立委選舉，民進黨在雲林縣的總統得票率直接輾壓國民黨超過十五個百分點，雲林海線基本盤仍是綠大於藍，但有「雲林政壇不敗女神」之稱、曾做過九年雲林縣長而尋求立委三連任的蘇治芬，卻在海線立委選戰中意外敗給當時虎尾鎮長丁學忠，民進黨在海線地區未能培養年輕接班族群，也導致綠營內部的分裂，被認為是這次罷免案未能成功的原因之一。

    下屆雲林縣長選戰，藍營早早由立委張嘉郡擔任國民黨雲林縣黨部主委，民進黨雲林縣黨部主委也由立委劉建國出任，兩人被地方政壇視為下一屆的雲林縣長選戰的「準參選人」。

    張家力保藍營濁水溪以南唯一一席

    雲林縣藍、綠陣營利用這次丁學忠罷免案「練兵」，雲林縣長張麗善在選前最後三天請假為丁學忠拜票，喊出「保住藍營濁水溪以南唯一一席」，獲得許多支持者的認同，反倒是民進黨內部對於罷免整合力量仍有異音，民進黨未能團結一致，是這次罷免案慘敗的重要原因。

    民進黨未能藉由這次罷免案一舉扭轉在海線地區的劣勢，如何在下屆雲林縣長選戰中重新凝聚支持者的向心力，將是最重要課題，培養雲林海線地區接班的年輕族群，是當務之急。

    雲林罷團宣布丁學忠罷免案未通過。（記者李文德攝）

    雲林罷團宣布丁學忠罷免案未通過。（記者李文德攝）

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