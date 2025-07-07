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    受天宮舉牌遭譏 投南罷團自嘲「認真的北七」

    南投罷免立委游顥的罷團前進名間鄉松柏嶺受天宮舉牌，透過「鏡頭君」直播向網友、社群宣傳罷免投票。（「去游除垢」罷團提供）

    南投罷免立委游顥的罷團前進名間鄉松柏嶺受天宮舉牌，透過「鏡頭君」直播向網友、社群宣傳罷免投票。（「去游除垢」罷團提供）

    2025/07/07 05:30

    〔記者劉濱銓／南投報導〕隨著罷免投票逼近，南投罷免立委游顥的「去游除垢」罷團，五日深夜十點多到全台玄天上帝總廟名間鄉松柏嶺受天宮快閃，透過廟埕最新設置的即時影像「鏡頭君」，向網友、社群宣傳罷免。但卻有網友留言：「北七」（白癡的台語諧音），讓罷團志工不禁自嘲「是認真罷免的北七」，因為南投值得更好的立委。

    志工︰南投值得更好的立委

    罷團表示，前晚以快閃方式到松柏嶺受天宮，高舉「同意罷免、出來投票」標語，透過廟埕直播向網路社群宣傳，但卻遭留言「北七」。

    罷團則自嘲，志工都認為頂著豔陽，宣傳罷免忙了一整天，深夜還要舉牌快閃，確實是「北七」，但志工們甘願當認真罷免的北七，因為南投值得更好的立委。

    罷團指出，志工不是因為無聊才來舉牌，是因游顥當選立委後沒有盡責，甚至主張中配六改四，讓中配可依親享健保，以及大砍經費延宕地方發展，新的財劃法更讓南投總預算倒退，影響甚鉅，他們才會站出來宣傳罷免，接下來會持續在各時段、各地快閃，呼籲八月廿三日投下同意罷免游顥，一舉翻轉南投。

    針對此事，立委游顥陣營回應，目前罷免進入倒數階段，挺罷、反罷各自努力，該陣營將全力衝刺罷免民進黨南投縣議員陳玉鈴，後續則會到選區召開問政說明會，向選民報告游顥為地方所做的建設。

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