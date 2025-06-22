澄清湖風景區 7/1 起免費入園

高雄市府昨持續拆除松藝路圍牆。（記者陳文嬋攝）

2025/06/22 05:30

不分本地、外地人 高市府與水公司簽約 代管後僅收停車費

〔記者陳文嬋、葛祐豪／高雄報導〕高雄市澄清湖風景區每年吸引百萬人潮，高市府七月一日起代管，不分本地、外地人，全面開放免費入園，僅收取停車費，初期維持週一休園，也將新設三條人行步道、闢建四處停車場，增加一千多個機車停車位，方便民眾休閒遊憩。

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是水源保護區與景點 每週一休園

澄清湖風景區占地三七五公頃，開園超過一甲子，其中水域面積達一○三公頃，為高雄市第一大湖，是水源保護區與觀光景點，每年吸引百萬人潮。

台水公司與市府簽訂澄清湖風景區七月一日起交由市府管理及活化利用，水公司僅保留澂清樓、水漾會館及水庫水域，市府各局處陸續進場整理環境、改善設施，後續將由市府公園處代管，串聯雙湖公園等，打造最大水綠遊憩公園。

市府表示，七月代管後全面開放民眾免費入園，初期比照現行水公司開放時間，維持週一休園，夏季開放時間為凌晨五點至傍晚六點，冬季開放凌晨五點至傍晚五點半，未來時間異動會另行公告。

陸續拆圍牆 新設三條人行步道

市府昨天陸續拆除松藝路二公里長圍牆，將於文前路、環湖路、大埤路增設人行步道，園區採取人車動線分離，車速降至時速二十公里，並增設減速設施。

改善現有8處、新增4處停車場

市府也改善現有八處停車場，並新增四處停車場，其中大門西側與文前路旁二處為園區外機車停車場，將於七月一日啟用；另迷宮花園南側等二處停車場預計明年六月完工，總計增加汽車一七五個停車位、機車九○二個停車位。

此外，為振興新堀江及中央公園商圈，高雄市經發局宣布推出「玉竹+好店進駐補助計畫」，補助金額最高達一百四十萬元，同時進行中央公園商圈路面改造，打造煥然一新的購物體驗。

高市府將於七月一日代管澄清湖風景區，全面開放民眾免費入園。（記者陳文嬋攝）

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