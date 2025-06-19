為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    北市青年局週年 民代︰亮點少仍有努力空間

    台北市青年局昨舉行週年茶會並發表成果。（記者甘孟霖攝）

    台北市青年局昨舉行週年茶會並發表成果。（記者甘孟霖攝）

    2025/06/19 05:30

    〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市長蔣萬安去年六月落實競選政見成立青年局，昨舉行週年茶會並發表成果，蔣萬安表示，青年局協助許多優秀青年出國參賽，也邀請國際知名大學實習生來台北；議員們認為，亮點有限，還有努力空間。

    簡舒培︰對國內青年支持沒太多表現

    青年局昨舉行週年活動，蔣萬安表示，青年局協助許多優秀青年出國參賽，為國爭光；也透過實習生計畫邀請哈佛大學實習生來台北，今年更擴大到普林斯頓大學、早稻田大學。他也與透過青年局「青年赴海外實習計畫」到曼谷實習的廿四歲青年Gwyneth視訊連線，Gwyneth表示，首度接觸人力資源公司的工作感到很有挑戰，也慶幸有機會到海外學習。

    民進黨議員簡舒培指出，青年局對海外實習有著墨，但對國內青年支持沒有太亮眼的表現，且為年輕人謀求更好政策福利是職責，為何要舉辦一個週年茶會？質疑浪費錢幫市府擦脂抹粉、作秀。

    秦慧珠︰可持續努力推動海外實習

    國民黨議員秦慧珠說，青年局許多業務都是各局處原有，能多著墨的就是國際交流，市府可以持續努力推動海外實習；但過去由研考會主委殷瑋兼任局長及市府發言人，專職局長迄今僅上任短時間，還有很多努力空間。

    民眾黨議員陳宥丞說，可以看出青年局對海外推動很努力，但各界期待青年局要達成翻轉階級，讓更多青年有機會到海外學習，要注意資源集中問題，同時在資訊爆炸的現代，青年的心理健康也要被關注，應加強青年心理衛教與諮商資源。

    青年局︰耕耘國際交流、公共參與

    青年局長周羿希說，青年局在國際交流、公共參與、職涯發展持續耕耘與累積，除推動「青年赴海外實習計畫」，也籌組青年事務諮詢委員會，建立讓青年參與公共事務的對話平台；並提供「協助青年多元發展補助」、「青年實習津貼」等；此外，建置「台北青年職涯發展平台」，提供實習職缺。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播