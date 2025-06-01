《桃園》桃園特色公園 大坪頂億元打造明年施工

桃園市首批七座特色公園已完工，頗受好評，市府推動第二批特色公園計畫。圖為八德楓樹腳公園高達16公尺的長頸鹿遊具。（記者謝武雄攝）

2025/06/01 05:30

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市八德楓樹腳公園三月底啟用，是全市首批七座特色公園最後一個開放的，市府推動第二批五大特色公園計畫，其中，龜山區大坪頂公九公園除規劃共融式遊戲設施，還會改善整體景觀環境，預計投入一億元，年底前完成設計，明年施工。

第二批5公園中 五酒桶山年底前完工

今年度選定營造五座特色公園，「五酒桶山公園自然遊憩場」已於二月廿八日開工，年底前完工，工程經費約三千萬元，規劃在既有閒置空間活化利用、設置各年齡層孩童遊戲場域，打造具有自然感、挑戰性的遊戲場，配合既有扶輪驛站、擎天大草原，補足遊憩需求。

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至於規劃作業中的特色公園，龍潭觀光大池是桃園市著名地標，每年端午節龍舟賽在此舉行，現有觀光吊橋、湖濱公園、九曲式忠義橋等，市府將改善大池周邊步道、燈光，預計後年完工，工程經費約四千萬元。

其次是「桃園區大有特區桃林鐵路周邊綠美化工程」，預計年底工程上網發包，明年下半年完工，工程經費約二千二百萬元；桃林鐵路原為桃園火車站到林口發電廠運煤鐵路，運煤任務終止後，從縣府時代就針對鐵路分段辦理綠美化工作，也成為市民不可多得的休憩場所。

首批7座特色公園頗受各界好評

最後則是「中壢中正公園整體景觀環境改善工程」，預計明年七月完工，經費約四千萬，這座公園面積五．二九公頃，是中壢市中心最大綠地，已有圖書館、松鶴會館等設施，改善工程完工後，將提供市民面目一新的活動場域。

桃園市首批七座特色公園，包含龍潭運動公園、中壢光明公園、八德楓樹腳公園、楊梅四維公園、桃園陽明公園、大園華興池公園及平鎮運動公園，由於各具特色，完工啟用後頗受各界好評，每逢假日人潮滿滿，成為當地重要景點、地標。

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