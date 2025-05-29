推動疫苗政策消滅豬病 黃金城：拔針很難 防守更難／國內自主研發疫苗完全抑制疫情 可能是全球首例

三大豬病拔針防堵大事記

2025/05/29 05:30

〔記者楊媛婷／台北報導〕我國成亞洲唯一三大傳統豬病非疫區，是世界首次有國家以疫苗政策完全撲滅傳統豬瘟，當年主導口蹄疫、傳統豬瘟拔針政策的前農委會（農業部）副主委黃金城指出，這是全體民眾努力成果，也坦言接下來防堵病毒於境外是更難挑戰。

養豬場接種率逾8成

黃金城表示，三大豬病可防堵拔針成功，除邊境嚴堵外，關鍵在於豬農不隱匿疫病，並配合豬隻疫苗接種。以當年推動口蹄疫拔針為例，推動拔針前的疫苗注射率須到八成以上，「當時養豬場疫苗接種率約八十五％到九○％，若疫苗接種率未能夠達此程度，就無法推動後續拔針。」

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黃金城指出，口蹄疫拔針成功後，豬農對存在百年以上的傳統豬瘟拔針更有信心，也更願意配合，「傳統豬瘟的病毒其實比口蹄疫病毒更麻煩，目前科學仍不清楚傳統豬瘟病毒是潛藏在哪些部位。」

黃金城指出，過去台灣很容易檢驗到傳統豬瘟病毒株，但自二○○五年後就未有病例，也沒有採集到任何病毒株，他認為關鍵來自國內自主研發出非常優秀的傳統豬瘟疫苗，該疫苗能夠完全抑制疫情，「這可能也是世界首次有國家用疫苗完全撲滅傳統豬瘟。」

全體國民齊力合作成果

本身是世界豬瘟教科書作者群之一的黃金城透露，時任農委會主委曹啟鴻二○一六年找他擔任副主委時，最大目標就是要讓口蹄疫拔針，「我身為獸醫，當然欣然接受，但內心也很清楚，如果失敗，就得下台。」他強調，疫病拔針絕非是個人功勞，而是農業部團隊、豬農、全體國民齊力合作才能成功。

須更注意生物安全防治

隨台灣成為三大豬瘟非疫區，黃金城坦言，在周邊國家充斥許多豬隻疫病下，我國面臨的挑戰更嚴峻，「拔針很難，防守更難！」他指出，仍有一派豬農迄今仍認為注射疫苗就可以輕鬆降低風險，也有許多民眾不滿入境要經檢疫站檢查，常大排長龍是擾民等。

黃金城強調，台灣成為非疫區後要更注意生物安全防治，「防堵疫病需全民投入，絕不是只是豬農或政府的責任。」

前農委會副主委黃金城一手推動國內口蹄疫、傳統豬瘟拔針，他認為列為豬病非疫區是所有民眾的努力，並非他個人的功勞。（資料照）

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