北迴線搶修 24日雙線通行／隧道內路軌損壞嚴重 預估21日先恢復單線雙向行車

台鐵在和平站啟動柴聯車編組進行接駁，月台上擠滿等候的旅客。 （民眾提供 ）

2025/05/20 05:30

〔記者游太郎、蔡昀容／綜合報導〕台鐵北迴線前天因強降雨導致土石流淹沒和仁至崇德路段軌面，尤其隧道內情況比想像嚴重，目前雙向仍不通，只能以柴聯車編組進行和平至新城間鐵路接駁；台鐵正全力搶修，預估廿一日先恢復單線行車、廿四日雙線恢復通行。

前天花蓮地區強降雨導致北迴線雙向中斷，旅客行程大受影響，台鐵新自強號四七七車次一度失去動力，停在清水隧道內，車廂內一片漆黑，超過五百名旅客受困長達一個多小時。台鐵昨天啟動疏運應變措施，並調整列車運行班次，台北至花蓮間對號列車開放站票，不需換補票，藉此加強疏運旅客。

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和平至新城以柴聯車接駁

台鐵花蓮站表示，除了全力搶通外，為確保東部幹線鐵路運輸服務及持續進行路線搶修工程，昨天自清晨首班車起，以柴聯車編組進行和平至新城間鐵路接駁，至下午二時計開行十七列次，疏運旅客八千三百六十人；從昨晚八時起至深夜十二時止，則啟動花蓮與和平間公路接駁；台北至花蓮間對號列車則開放站票。

台北至花蓮對號車開放站票

台鐵副總經理陳宗宏指出，經過評估後，隧道內遭淹沒情況比想像中嚴重，全部修復大約要花四天時間，預估東正線廿一日首班車就可先恢復單線雙向行車，廿四日可望在完成電車線修復後，恢復雙線正常通行。

台鐵統計，和仁與崇德間的橋面及軌道損壞約二百公尺、PC枕斷裂六十支，約三千立方公尺土石淹沒軌面（隧道內淹沒約一百四十公尺）；電車線主吊線及接觸線斷損三百公尺，電力桿及基礎傾倒毀損一處；號誌及通訊光纜、主電纜斷損三百公尺，無線電中繼器損壞一組。

退、換票部份，一年內退票免收退票手續費，如有去回程車票可一併辦理。另於官網或台鐵e訂通APP辦理中斷區間的退票，退票手續費將由系統批次退還至原刷卡信用卡帳戶。

強降雨致北迴線中斷，交通部跨單位聯手應變，花東三小時疏運SOP順利運作，部長陳世凱感謝第一線人員，「在這場與時間賽跑的夜晚，讓花蓮不成為孤島」。

海陸空增班疏運旅客

前天晚上，雙鐵擴增運能，公路局調派廿輛遊覽車、開卅四車次，運送超過一千人次往返台鐵新城站與和平站。立榮航空昨早加開「台北─花蓮」雙向各一架次，協助清晨通勤疏運；海運由新台馬輪及綠島之星二號船舶備援。

台鐵出動大批工程人員搶修，希望儘快恢復雙向通車。（台鐵提供）

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