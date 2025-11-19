為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    預警救全村 光復鄉大馬村長驚傳操勞過度倒下送醫手術！

    2025/11/19 21:12 即時新聞／綜合報導
    光復鄉大馬村長王梓安。（資料照）

    光復鄉大馬村長王梓安。（資料照）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖今年9月底溢流重創光復鄉，大馬村村長王梓安因事前接獲中央通知即時撤離居民，保全整個部落的生命安全，讓外界大讚，有網友直言王村長比花蓮縣長徐榛蔚還會做事，甚至拱他明年出來選縣長。不過今天（19日）傳出，王村長倒下住院，大批網友集氣祝福王村長早日康復。

    王梓安的女兒王湘惠今天傍晚在Threads上發文，「最擔心的事，還是發生了……大家說爸爸是超人，但是他也會累。災後第56天，爸爸因為過度操勞開始發燒，發炎指數還在往上升。我真的懂爸爸撐著，未曾好好休息，那份疲憊有多深。鳳凰颱風又把光復便橋沖斷，他們昨天只能臨時繞到瑞穗就醫。但爸爸今天的狀況仍然不好……於是，兩位老人家又開著193縣道，慢慢開了好久，終於抵達慈濟醫院急診室。」

    「災情時間，我的父母卻從未離開過村落，只能一直扛著高壓和無止盡的重建。而身在異國的我，能做的只有祈禱、只有牽掛。今天確定要進行手術……願神看顧爸爸的身體。爸爸加油！God bless。村落事務暫停！物資也請暫緩謝謝。」

    貼文曝光後，湧入大批網友留言集氣，「王村長加油，超喜歡你的，一切都會順利的」、「王村長加油，早日康復」、「祈禱並祝福王村長恢復健康」、「祝福王村長早日康復！」、「你是花蓮的超人，早日康復！」、「鄉長、縣長，你們看了不會汗顏嗎？王村長才是真正有在做事的！村長手術平安、早日康復！」、「為村長身體禱告，求主醫治保守並讓村長好好休息，也希望大馬村和所有部落的中繼能夠盡快完成，讓村長罣礙的事情能夠有著落」。

    在 Threads 查看

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播