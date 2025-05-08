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    宜蘭通勤月票受青睞 1800方案最暢銷

    宜蘭TPASS上路不到2年，已累計12.6萬人次購買。（記者王峻祺攝）

    宜蘭TPASS上路不到2年，已累計12.6萬人次購買。（記者王峻祺攝）

    2025/05/08 05:30

    前年8月陸續推出各方案 至今12.6萬人次購買 今年2月3日券賣出千份

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣TPASS通勤月票二○二三年八月上路後，深受旅客歡迎，四項方案各有擁護者，截至今年三月累計十二萬六千人次購買；其中又以一八○○元方案最暢銷，高達九萬三千多人次，可搭乘台鐵鳳鳴站至和平站區間，以及國五國道客運、宜縣市區公車。

    交通部與宜蘭縣政府共推TPASS通勤月票，分為七五○元、一八○○元、二三○○元及二九九元短天期三日券等四項方案；其中七五○元、一八○○元方案在前年八月實施，二三○○元於去年九月上路，三日券則在今年二月推出。

    1800案可搭國5客運、鐵路 通勤族最愛

    七五○元方案，可無限次搭乘縣內市區公車、台鐵「石城至和平」段。一八○○元方案則加入國道五號客運，鐵路往北延伸到鳳鳴。二三○○元方案，再加入雙北捷運、公車等。

    4方案截至3月 12.6萬人次購買使用

    宜蘭縣府交通處統計，四項方案截至今年三月總計十二萬六二一四人次購買，最暢銷方案為一八○○元，其次是七五○元有兩萬二千多人，二三○○元八千多人，三日券也有二三○○多人，其中綁定電子票證使用，以悠遊卡占八四．七九％最高。

    鎖定遊客及短期出差民眾販售的TPASS三日券方案，搭乘範圍包括北宜通勤國道客運、台鐵（鳳鳴臨時站至和平）及宜蘭縣內市區公車，今年推出後的第一個三天連假適逢二二八，當月銷售就破千份，遊客不僅能暢遊宜蘭，還可降低國道壅塞車流。

    月平均使用人次近21萬 成長幅度顯著

    縣府交通處表示，前年八月廿八日推出TPASS後，當年度持定期票搭乘各運具合計運量八十三萬八四八○人次，每月平均使用人數為廿萬九六二○人次，去年每月平均使用人數為廿六萬○三三三人次，每月平均成長率廿四．一九％，成長幅度顯著，歡迎民眾依通勤路線及需求購買使用，票價經濟實惠。

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