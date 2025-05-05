5人1長者 彰縣設置353處關懷據點

彰化縣社區關懷據點已占全縣近六成，第三五三處日前在員林市新興里揭牌啟用。（彰縣府提供）

2025/05/05 05:30

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣六十五歲以上人口超過二十四萬人，占全縣人口近二成，亦即，全縣每五人中就有一人是長者。為因應高齡化與長壽化的人口結構，縣府推動「一村里一社區關懷據點」政策，目前全縣已設置三五三處關懷據點，占全縣五九一個村里近六成，朝全面設點的目標推進中。

這些據點提供認知益智桌遊、體適能訓練、健康衛教等樂齡活動，讓長輩在地就能參加，在地安養生活。縣府近年也整合日照中心資源，逐步向村里擴展，這個月初，田中鎮東路里與員林市新興里相繼成立第三五二與第三五三處據點，進一步提升服務量能。

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縣府鼓勵已有據點的社區帶頭，邀請尚未設點的社區一起加入，不少社區因此發現，設點後不僅能引入醫療院所、民間協會與志工資源，還能提供長輩動手做、動腦想的活動課程，包含音樂律動、衛教講座等，讓長者彼此交流，減少孤單、維持社交生活，也有助預防失智與延緩老化。

縣長王惠美表示，從她上任時的一百五十多處據點，到如今已成長為三五三處，就是希望讓長者生活健康快樂、子女無後顧之憂，全力拚事業，共同讓彰化更進步。

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