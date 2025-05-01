台三線梅山易壅塞路段 推電桿下地改善

台三線嘉義縣梅山鄉「橫山屏」易壅塞瓶頸路段進行電桿下地工程。（記者蔡宗勳攝）

2025/05/01 05:30

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕國道三號高速公路梅山交流道往嘉縣梅山公園的台三線易壅塞瓶頸路段，遇假日出遊車潮回堵嚴重，立委陳冠廷應地方要求，建議拓寬一六二縣道終點至福懋加油站的台三線路段，由於建設經費估需兩億六千萬元，交通部公路局將優先推動電桿下地工程改善壅塞狀況，再進行長期拓寬規劃。

陳冠廷建議拓寬車道 公路局列長期規劃

陳冠廷前天召開「梅山鄉台三線拓寬」研討會，邀集公路局、嘉縣政府、梅山鄉公所、鄉代會、村長、議員及相關單位研商解決方案。

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陳冠廷說，梅山台三線長期壅塞問題嚴重，影響當地生活品質及觀光發展，嘉縣議會曾建議將梅山鄉台三線從一六二縣道終點至福懋加油站路段拓寬為四線道，以解決長期壅塞問題；他向公路局爭取推動先期的電桿下地計畫，確保公路局儘速與台電協調施工。

嘉縣府簡報指出，台三線從一六二縣道終點至福懋加油站的拓寬工程，預估需兩億六千萬元經費；對此公路局表示，如果要爭取交通部「省道改善計畫」經費，必須先進行可行性評估，行政程序較長，建議列為長期改善計畫。

公路局雲嘉南區養護工程分局則提出短期改善措施，將台三線萊爾富便利商店至橫山屏路段進行電桿下地工程，並在此路段往國道三號方向增設一條約四百公尺長的右轉轉用車道，同時改善交通號誌及標線，預計今年底完工，屆時可有效紓緩此路段的交通壓力。

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