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    首頁　>　生活

    《新北》居家托育人員設監視器 議員籲免費

    2025/04/29 05:30

    〔記者董冠怡／新北報導〕台北市保母虐童致死案（簡稱剴剴案）日前開庭審理，再度引起社會大眾關注。新北市議員李倩萍昨天質詢表示，市府補助居家托育人員設置監視器費用，上限僅一萬元，降低保母申請意願，建議市府提供免費申請，同時針對情緒管理及反社會行為評估檢核機制；社會局回應，截至今年四月有卅五人申請，幾乎全額補助，可媒合廠商協助裝設，將研議編列維護費用。

    李倩萍指出，市府去年起推動補助居家托育人員設置監視錄影設備計畫，每名保母最高補助一萬元，僅限申請一次，誘因不足；托育人員需負責維護設備，對於不熟悉操作者造成壓力，訪視員缺乏相關背景，建議改成免費申請、申裝廠商維護，提高保母申請意願。

    她提到，剴剴案的涉案人員及其家屬行為，非單純托育技術問題，呼籲市府適度針對居家托育人員情緒管理及反社會行為，研議定期檢核和評估機制，例如檢具身心健康證明，降低虐童案發生機率。

    社會局長李美珍回應，除跨縣市、跨局處共訪，也透過教育訓練預防，協助托育及訪視人員提高兒虐辨識度，中央正在推動修法，健全收出養機制；至於身心健康證明，將向中央提出建言。

    社會局說明，居家托育人員裝設監視系統，市府最高補助一萬元，幾乎已全額補助，至今有卅五人申請，保障托育權益及兒童照顧安全；如有裝設需求，可媒合廠商協助，將研議每年編列維護費用。

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