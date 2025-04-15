明道大學閒置校地 中央擬規劃「健康園區」

何美鄉（左）代表中央與縣長王惠美（右）溝通。（彰縣府提供）

2025/04/15 05:30

彰縣府期盼接管 推動科技農業 種植中草藥

〔記者顏宏駿／彰化報導〕位於彰化縣的明道大學「退場」後，五○公頃的校地如何運用？衛福部計劃爭取做為國家級中藥草研究院，十四日派「健康台灣推動委員會」委員何美鄉與縣府、民代溝通，何美鄉希望在明道校地推動「健康園區」，落實減碳農業及有機栽種，彰化縣長王惠美則希望加入因應產業轉型升級與地方需求，期待中央早日通過由縣府接管，活化明道校園。

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何美鄉：公私合力 政府領頭產業配合

何美鄉表示，台灣人的肥胖率、糖尿病、高血壓、高血脂等健康指標逐年惡化，需要倡議健康生活模式，明道大學校園是一個很好的示範區，未來可以建立健康園區，此園區概念前所未有，希望可以整合多個部門。

何美鄉強調，未來國家發展願景中，健康議題相當重要，需要跨部會、跨公私部門協力，由政府來領頭，產業來配合，相信未來明道大學校地規劃可朝向公私合力，不僅需要有營利的部分，也需要推廣，有進有出，才能夠長久下去。

王惠美：極端氣候衝擊 農業要快轉型

王惠美表示，這次關稅戰，可能會有更多台商回流，輔導產業轉型及技術升級的需要日益迫切；此外，溫室效應對於農產造成嚴重衝擊，極端氣候影響農業供應，為了確保糧食安全，如何發展綠色植物工廠、水耕蔬菜農場、中草藥農園，勢必成為未來農業轉型非常重要的方向。

王惠美說，明道大學轉型至關重要，明道接管的事情拖了一年半都沒有定案，導致教育部代墊學校應償債務五．六億一直沒辦法回收，校園五十公頃的校區閒置，縣府有意單獨接管明道大學，除了可以立即償還教育部代墊的債務，縣府相關單位也可即刻進駐，縣府規劃既有的校舍建築設施做為AI產業智慧園區、教育體育園區，且引進青農及中藥研究所合作，在有機農場種植中藥草，同時推動溫室水耕蔬菜及農業植物工廠，縣府準備好了，也請中央放心把明道大學交給縣府管理。

明道大學閒置校地規劃推動健康園區。（取自明道大學臉書）

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