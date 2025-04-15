《台中》6年只減債185億 議員批市府還債不力

2025/04/15 05:30

〔記者蘇孟娟、蘇金鳳／台中報導〕台中市政府計畫在今年首次發行二百億元公債，引發諸多質疑，多名議員指出，台中市長盧秀燕上任成「賣地女王」，歲入累計增加二四一一億，卻僅減債一八五億，六年多來還債不力竟要發行公債，促凍結公債發行計畫；盧秀燕則強調，是以公債降舊債利息，並未增欠新債務。

多名民進黨議員質疑市府財政紀律及發行公債規劃，陳淑華指盧秀燕上任後堪稱是「賣地女王」，更成「散財女王」，重大建設一再延宕，甚至常以變更設計理由增加預算，上任至今累計增加歲入已高達二四一一億，卻僅減債一八五億。

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歲入累計增加逾2千億

林祈烽也質疑，盧市府團隊高舉「借新還舊」的大旗，卻連發行進度、資金用途與風險控管等均無法具體說明，他並呼籲議會凍結未臻周延的公債發行計畫。

何文海也指盧是拍賣最多土地的市長，卻還債不力，竟還要成首位發行公債的市長，也認為應慎重評估是否發行公債。

議員籲凍結公債發行計畫

陳俞融說，盧自誇台中財政改善，卻又要發行公債，但台中市人均負債達二．九七萬元，排六都第二，何來財政改善；林德宇也質疑，發行永續債應讓建設留後代，反對為放煙火或撒幣式的活動而舉債、債留子孫。

國民黨議員包括黃佳恬、邱愛珊、陳文政則肯定台中財政、發行公債等，但黃馨慧提醒目前有美國關稅衝擊，應留意發行公債時間。

盧︰降舊債利息 未增新債

盧秀燕強調，這次發行公債是將本來跟銀行借的貸款改發行公債，每年減少舊債四千萬利息，沒有增加新債務，減少債留子孫，人均負債已在改善，朝六都第四名邁進。

對於屢被批評賣地，盧秀燕也指出，市府積極盤點自有資產標售，不僅成功籌措建設經費，更不列入舉債總額。

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