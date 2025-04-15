為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    《台中》6年只減債185億 議員批市府還債不力

    2025/04/15 05:30

    〔記者蘇孟娟、蘇金鳳／台中報導〕台中市政府計畫在今年首次發行二百億元公債，引發諸多質疑，多名議員指出，台中市長盧秀燕上任成「賣地女王」，歲入累計增加二四一一億，卻僅減債一八五億，六年多來還債不力竟要發行公債，促凍結公債發行計畫；盧秀燕則強調，是以公債降舊債利息，並未增欠新債務。

    多名民進黨議員質疑市府財政紀律及發行公債規劃，陳淑華指盧秀燕上任後堪稱是「賣地女王」，更成「散財女王」，重大建設一再延宕，甚至常以變更設計理由增加預算，上任至今累計增加歲入已高達二四一一億，卻僅減債一八五億。

    歲入累計增加逾2千億

    林祈烽也質疑，盧市府團隊高舉「借新還舊」的大旗，卻連發行進度、資金用途與風險控管等均無法具體說明，他並呼籲議會凍結未臻周延的公債發行計畫。

    何文海也指盧是拍賣最多土地的市長，卻還債不力，竟還要成首位發行公債的市長，也認為應慎重評估是否發行公債。

    議員籲凍結公債發行計畫

    陳俞融說，盧自誇台中財政改善，卻又要發行公債，但台中市人均負債達二．九七萬元，排六都第二，何來財政改善；林德宇也質疑，發行永續債應讓建設留後代，反對為放煙火或撒幣式的活動而舉債、債留子孫。

    國民黨議員包括黃佳恬、邱愛珊、陳文政則肯定台中財政、發行公債等，但黃馨慧提醒目前有美國關稅衝擊，應留意發行公債時間。

    盧︰降舊債利息 未增新債

    盧秀燕強調，這次發行公債是將本來跟銀行借的貸款改發行公債，每年減少舊債四千萬利息，沒有增加新債務，減少債留子孫，人均負債已在改善，朝六都第四名邁進。

    對於屢被批評賣地，盧秀燕也指出，市府積極盤點自有資產標售，不僅成功籌措建設經費，更不列入舉債總額。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播