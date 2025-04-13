聯姻薄瓜瓜遭影射買賣器官 羅東博愛醫院籲理性看醫療議題

聯姻薄瓜瓜遭網友連結器官移植中國，羅東博愛醫院副院長林志銘（右）呼籲社會各界理性看待醫療議題。（記者王峻祺攝）

2025/04/13 05:30

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕前中共政治局委員、重慶市委書記薄熙來之子薄瓜瓜，去年迎娶宜蘭羅東博愛醫院創辦人許文政孫女許惠瑜引發兩岸關注，近期醫院遭網友影射是中國「器官移植平台」一員，指聯姻是為了將器官移植對岸。院方除發聲明駁斥，昨也出面說明，強調器官移植分配均由國家統一管理，公平公開並不是私下操作，呼籲社會各界理性看待醫療議題。

羅東博愛醫院醫療副院長林志銘說，器官移植分配均由器官捐贈移植登錄中心（TORSC）統一管理，是全國唯一的器官媒合與分配平台，羅東博愛僅負責協助器官勸募與流程陪伴，不具備任何選擇或指定受贈者的權限。

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他說，網路的胡亂指控不可能發生，稍微有醫學常識的人，也知道台灣器捐行之有年，更會遵守醫療倫理規範，每個人都有發表意見的權利，但若造成醫院損害，必要時會有法律動作。

林志銘說，羅東博愛從一九九一年推動器捐，已完成卅一位捐贈者的大愛傳遞，呼籲社會各界理性看待醫療議題，醫院守護的是生命，醫療合作為救命而設，完成捐贈者遺愛人間的願望。

林志銘表示，薄瓜瓜是屬於創辦人家族的事情，跟醫院運作沒有任何關係。

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