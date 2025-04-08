台鐵新票價平均漲幅26.8% 6月23日上路／電子票證搭乘里程同步縮減至50公里 6月25日班表大改點

台鐵新票價6月23日上路。（記者蔡昀容攝）

2025/04/08 05:30

〔記者蔡昀容／台北報導〕台鐵六月有三大變動！六月廿三日票價平均調漲廿六．八％、同天起電子票證搭乘里程從七十縮減至五十公里，以及廿五日班表大改點。

預估客運年收增47億、貨運7.5億

台鐵說明，五月廿六日起購買六月廿三日後的車票，就以新票價計算，四月中下旬官網開放查新價。

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新票價方案經台鐵董事會、交通部費率委員會層層關卡審核，三月廿八日獲行政院核定。預估客運年收增四十七．一五億元，貨運增七．五八億元。

新價實施後，從台北站出發，區間車到新北板橋從十五漲至廿二元、到台中從二四一漲至三二三元、到花蓮從二八三漲至三七五元、到高雄新左營從五三○漲至六二八元；自強號方面，到板橋從廿三漲至卅四元、到台中從三七五漲至五○一元、到花蓮從四四○漲至五八三元、到新左營從八二四漲至九七五元。

台鐵總經理馮輝昇表示，票價凍漲卅年，難負荷營運成本，盼調整後改善公司體質，進而提升安全、服務、員工福利。

馮輝昇強調，台鐵是國營公司，要承擔社會責任，因此以「短程不影響（TPASS）、中程具競爭力、長程漲幅最小」為目標，採遞遠遞減原則擬定漲幅，將報酬率壓低至○．三六％。此外，台鐵奉行政院指示，將針對花東居民擬定優惠票價，促進花東災後重建、提升花東線使用率。

另外旅客目前持電子票證搭區間、莒光、PP自強號，七十公里內以區間車計費，但六月廿三日起縮短至五十公里。而今年度大改點在六月廿五日上路。

馮輝昇指出，透過大數據分析，需求高或具競爭優勢的路段、時段將投入大編組車輛，如台北─台中、台北─豐原、台中─高雄。

此外，台鐵去年公司化，適足資產及約一七○○億元短期債務由交通部成立基金承接，目標卅年還清債務，但受限於文資法、國有財產法限制，無法處分資產及容積移轉，立法院交委會擬鬆綁法規，昨通過國營台鐵公司設置條例修法草案，若完成修法，台鐵未來卅年可望增加一四七四億元收入。

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