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    川普政府解凍／蒙大拿再生能源 獲257億元貸款擴產SAF

    川普上台後，蒙大拿再生能源成為首家從川普政府手中取得貸款的潔淨能源企業。（資料照）

    川普上台後，蒙大拿再生能源成為首家從川普政府手中取得貸款的潔淨能源企業。（資料照）

    2025/04/07 05:30

    〔編譯林家宇／綜合報導〕美國總統川普能源政策偏重化石能源，上任後隨即凍結能源部數十億美元潔淨能源計畫貸款。但二月十一日，能源部宣布解凍首筆款項，撥款七．八二億美元（約二五七億台幣）給生產永續航空燃油（SAF）的「蒙大拿再生能源」（Montana Renewables），協助擴廠發展SAF。

    溫室氣體排放減少50％

    「華盛頓郵報」報導，位於蒙大拿州的蒙大拿再生能源，從植物油、牛脂和其他廢棄脂肪中提煉航空燃油和柴油，是北美最大的SAF生產商。利用廢棄脂肪做為原料，生命週期內產生的溫室氣體，比一般航空燃油至少減少五十％。

    在拜登政府任期倒數兩個月所結案的近五百億美元貸款中，蒙大拿再生能源與能源部達成十六．七億美元的貸款協議。川普上台後，蒙大拿再生能源成為首家從川普政府手中取得貸款的潔淨能源企業。

    蒙大拿再生能源在國會同時受到跨黨派支持，共和黨參議員戴恩斯（Steve Daines）強調這項貸款將有助達成川普「能源主宰」目標，並創造近五百個就業機會。

    蒙大拿再生能源執行長佛萊明（Bruce Fleming）提到，取得政府貸款後，便能啟動擴廠計畫。該公司計畫在二○二八年將年產量從三千萬加侖增產至三億加侖，雖然與去年全球航空燃油近一九○億加侖的消耗量相比尚屬杯水車薪，但將為拜登政府設下扶持美國企業在二○三○年前達到每年卅億加侖SAF生產量的目標帶來巨大挹注。

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