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    首頁　>　生活

    宜縣五公所、員山福園 提供掃墓接駁

    因應掃墓祭祖人潮，宜蘭縣府提供宜蘭轉運站到員山福園，免費接駁專車服務。（宜蘭縣府提供）

    因應掃墓祭祖人潮，宜蘭縣府提供宜蘭轉運站到員山福園，免費接駁專車服務。（宜蘭縣府提供）

    2025/04/03 05:30

    〔記者王峻祺、游太郎／綜合報導〕清明節有四天連假，為因應掃墓祭祖人潮，宜蘭縣府提供宜蘭轉運站到員山福園（宜蘭縣立殯葬管理所）免費接駁專車服務；另宜蘭市、冬山鄉、三星鄉、羅東鎮及頭城鎮等五公所也設置專車接駁，民眾可多加利用。

    員山福園訂於今、明二天上午八點至下午二點半，在宜蘭轉運站至福園間有免費往返接駁，九人座車從轉運站接送區三（民權幹道）出發後直達員山福園。三星鄉、冬山鄉、羅東鎮專車也在今、明二天提供服務。三星行駛班次早上八點至下午一點，三星橋頭出發直達祿園，另早上六點至中午十二點，三星橋頭開往月眉山腳下。羅東鎮行駛時間早上七點半至下午二點，草湖玉尊宮發車至壽園；冬山鄉早上六點半至中午十二點，潤泰水泥出發直達冬山鄉立第二公墓。

    宜蘭市掃墓專車則安排在明天，早上七點至下午三點間，圓明寺發車直達宜蘭市第二公墓，圓明寺作為臨時停車場。頭城鎮接駁時間在明天早上六點至中午十二點，二城國小發車後開往頭城鎮第一公墓。

    花縣府鼓勵祭祖以鮮花表心意

    另外，花蓮縣府提倡清明節環保祭祖，鼓勵以鮮花表心意，呼籲民眾減少燃香及焚燒紙錢，並於各公墓及納骨塔等四十三個據點設服務台，提供鮮花及礦泉水，並備有乾洗手消毒液及防蚊液供鄉親使用，因鮮花及服務用品數量有限，發完為止。

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