高雄鹿茸產季到 採收期60天

高雄鹿茸年產量1490公斤，經濟產值3500萬元。（記者陳文嬋攝）

2025/04/03 05:30

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄是台灣鹿茸產區之一，年產量一四九○公斤，經濟產值達三五○○萬元，四月進入鹿茸盛產期，平均採茸期僅六十天，民眾要把握時機，錯過再等一年。

高雄有二十五家養鹿場，飼養五三二頭水鹿，分布六龜、杉林、美濃、路竹、林園、大寮、湖內等區，每年三到五月是台灣水鹿採茸旺季，鹿茸是雄鹿頭頂上尚未骨質化、帶有茸毛的軟角，每年生長約二至三個月成熟，自古以來廣泛應用於中藥及保健領域。

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六龜區和平養鹿場連續多年榮獲優良鹿場認證，二代接班人李聖澤留鄉承接家中養鹿事業，多年經營不斷改良飼養技術，提供鹿隻寬敞活動空間，對於水鹿敏感怕生，他於畜舍播放音樂、廣播，與鹿隻共處習慣人聲，穩定情緒，進而提高鹿茸品質。

李聖澤指出，鹿隻健康與鹿茸質量息息相關，養鹿並非單純動物飼養，而是對生命負責與照顧，近年來持續與生技產業合作，供應優質鮮茸生產各式保健食品。

此外，湖內區蘇宗傑養鹿場經營長達四十年，對鹿也有著濃厚情感，平時熱心公益，秉持細緻入微的管理與養護方式，據鹿隻個別需求精心調配飼料，確保獲得足夠營養，維持優良鹿場認證佳績，帶來穩定生產力與高品質鹿茸。

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