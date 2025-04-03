土庫國小舊課桌椅 變身藝術造景

土庫國小將淘汰課桌椅重新打造成「雙語交通教育」造景，深獲學童喜愛。（記者李文德攝）

2025/04/03 05:30

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣土庫國小將汰換下的低年級桌椅，結合雙語、交通教育，請木工師傅打造藝術造景放置於中廊，因色彩繽紛且富含教育意義，深受小朋友喜愛。校方表示，可落實永續發展精神，未來將再以廢桌椅打造頒獎台，讓學生耳目一新。

走進土庫國小校舍中廊，可看見一長排繽紛色彩的木工藝品，上面標示著「禁止右轉」、「注意信號燈」等交通安全標語，長椅黑白相間，像是斑馬線般，不少小朋友下課時間駐足觀看。

請繼續往下閱讀...

校長陳明誌表示，去年將低年級八十組舊課桌椅汰換後，一直閒置在校內儲藏室，以往處理這些桌椅不是與周邊社區共享，就是送到斗六市石榴國中交由木工社團處理。為達成循環永續理念，先將五十組與社區分享後，其餘則校園留用，請美術底子的學務主任黃于倫規劃。

黃于倫指出，因學校致力發展「雙語教育」，加上交通安全意識提升，故將兩者融合，把十六組課桌椅藉木工師傅雙手打造而成。除能提高學童交通意識，底下更有置物櫃空間，家長可將物品暫置讓學生自主領回，一舉兩得。

黃于倫指出，木工藝術品引起不少小朋友遊憩，舊課桌椅「華麗蛻變」令師生驚喜不已，現尚有十四組舊桌椅，已完成設計將打造「飄書櫃」及「頒獎台」，讓課桌椅重獲新生。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法