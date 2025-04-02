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    Q萌大使進校園 推廣兒權公約

    市府社會局推出4隻「桃園Q萌大使」擔任兒童權利公約宣導代言人，也做成雞蛋糕、吊飾等可愛小物。。（記者鄭淑婷攝）

    市府社會局推出4隻「桃園Q萌大使」擔任兒童權利公約宣導代言人，也做成雞蛋糕、吊飾等可愛小物。。（記者鄭淑婷攝）

    2025/04/02 05:30

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕兒童節前夕，市府社會局宣布將兒童權利公約（CRC）校園及社區推廣計畫，推出動畫並由四隻「桃園Q萌大使」伊可、蒂奇、麥噗、奧茲擔任代言人，藉此讓民眾更輕鬆理解兒童權利公約的內涵。

    市長張善政昨出席「打勾勾共童好約定，CRC推廣記者會」表示，兒童權益需要大家一起來守護，不僅要培養孩子正確觀念，更需要轉變大人的思維模式，鼓勵兒童在面對不公平對待時，勇於表達、維護自身權益，同時也呼籲各界共同努力，守護孩子的基本權利，市府近年持續推動兒童友善建設，並依衛生福利部最新兒童遊戲安全標準，完成七座特色公園整建，提供兒童更多元的戶外活動選擇。

    社會局表示，「桃園Q萌大使」分別代表兒童權利公約的重要概念，伊可代表禁止歧視原則、蒂奇代表兒童最佳利益考量、麥噗代表兒童發展權與休閒權、奧茲代表兒童表達意見權，將於桃園市各個親子館、活動中心等公有場館，進行一系列CRC走入校園、社區的宣傳活動，並透過動畫、校園聯絡簿、網路問券等方式，讓每個人，尤其是兒童，都能了解兒童權利的核心價值，並在生活中體會這些權利對兒童日常生活的深遠影響。

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