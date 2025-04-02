太魯閣號事故4週年 倖存者捐款扶弱

新北市新店社福中心在太魯閣號事件後發揮專業，持續關懷傷患及家屬。（記者翁聿煌攝）

2025/04/02 05:30

記者翁聿煌／專題報導

二○二一年四月二日，從新北市台鐵樹林站發車、前往花蓮的太魯閣自強號，發生撞擊掉落邊坡的工程車意外，造成四十九人死亡、三○九人輕重傷的悲劇，死傷者有許多新北市民，因前往花東掃墓或旅遊而遭遇不幸。四年過去，家屬痛失親人的傷痛猶在，在新北市社會福利中心協助下，有倖存的民眾化傷痛為大愛，愛心滿溢幫助其他弱勢，期盼社會相互扶持、度過人生難關。

失去至親傷痛化為大愛

新北市文山社福中心主任林沂儒表示，悲劇不幸發生後，社工積極協助返回新北治療的傷患，有傷患在復原後對自己一家人能夠倖免於難充滿感恩，希望能為社會弱勢民眾盡一份心力，透過社福中心媒合，每月捐款濟助三位家境困難的青少年生活和學費，中心也提醒受助者要回寄賀卡表達感謝，當事人愈捐愈受鼓舞，進而加碼捐助，讓愛心和福報擴及更多人。

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新北市社會局社會工作科長劉文湘說，有位婦女在事件中痛失多位家人，唯有自己逃過一劫，返家後情緒大受打擊、足不出戶，經過社工陪伴、開導才漸漸走出陰霾，她感念社工人員的悉心關懷，從罹難者賠償金捐出一百萬元作為市府急難救助金，將失去至親的傷痛轉化為大愛，幫助他人在危急無助時得到濟助和希望。

還有一位當年即將畢業的大四女學生不幸罹難，家屬哀痛之際，也遺憾女兒沒拿到畢業證書，社工隨即與校方聯繫，為死者趕製畢業證書以告慰家屬。

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