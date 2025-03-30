資深藝人孤獨死 北市議員憂獨老救援不足

2025/03/30 05:30

社會局︰加強推廣系統安裝及相關服務 增加訪視頻率

〔記者甘孟霖／台北報導〕資深演員、「一代大俠」張振寰十四日被發現獨自陳屍家中，家屬昨於北市懷愛館舉辦告別式。台北市議員曾獻瑩指出，張振寰事件凸顯獨居長者面臨困境，孤獨死亡通報人數有增加趨勢，近五年共一七八件；而台北市雖有「緊急救援系統」，但五萬多名獨居長者中，僅三五九八人安裝，比例七％偏低。社會局表示，將加強推廣緊急救援系統安裝及獨老相關服務，並擴大關懷體系、增加訪視頻率。

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緊急救援系統 僅7％獨老安裝

台北市二○○八年針對獨居長者推出「緊急救援系統」，提供列冊獨居長者一組主機與隨身按鈕、人體自動感知器（PIR），並提供每日報平安、不活動偵測、廿四小時緊急救援守護中心、緊急按鈕通報、生活諮詢及居家訪視等服務。

列冊獨老與實際數 恐落差數萬人

曾獻瑩說，截至今年二月底，北市六十五歲以上長者人口數為五十七萬七三一○人，再依社會局彙整社區單位接觸獨居長者經驗，約九％長者為獨居，換算北市應有五萬多位獨居長者；但至二○二四年底，北市列冊獨居長者僅九七九六人，該系統僅限列冊獨居長者可申請安裝，形同排除數萬名未列冊的獨居長者安裝救援系統。

社會局宣傳單張 未提救援系統

曾獻瑩表示，社會局寄給長輩的老人福利宣傳單張也未提到緊急救援系統，恐有許多獨居長者不知可免費安裝。他質疑，市府去年投入三六六三萬元預算補助緊急救援系統，卻僅覆蓋七％的獨居長者，使用率明顯偏低，台北作為首善之都，不應再有長者無聲離世狀況。

部分長者擔心獨居標籤 不願列冊

社會局表示，截至今年二月列冊獨居老人共九八○四人，安裝緊急救援系統人數為三六一七人，安裝人數為全台第一。列冊獨居老人由執行單位定期依其生理健康、心理狀況、社會關係等指標進行分級評估，確認服務需求及訂定服務計畫；該局除每月寄發老人福利宣傳單張，並按季針對新增或遷入六十五歲以上單一生活戶加強清查並積極受理轉介通報，開發獨居老人個案來源，不過仍有部分長者擔心獨居標籤或認為生活上可自理，願意接受列冊服務確有難度。

社會局說，未來將針對老人福利宣傳單張加強推廣緊急救援系統安裝及獨老相關服務，並擴大獨老關懷體系，以社區為基礎，增進鄰里互助與社區志工的培養，媒合五百個社區關懷據點及在地資源，增加獨老訪視頻率。

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