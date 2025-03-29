《桃園》「陶異星漫遊」 展出109件陶藝作品

《陶異星漫遊》陶藝展共有60組陶藝家、陶瓷業者展出109件作品。（記者黃政嘉攝）

2025/03/29 05:30

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市中原文創園區年度特展《陶異星漫遊》陶藝展，將進行至五月十一日，六十組陶藝家、陶瓷業者共展出一○九件作品，結合主題情境、角色扮演，打造劇場式展覽體驗，帶領觀眾以宇宙探險為故事背景，體驗陶瓷生命力。

中原文創園區總監游冉琪表示，這次展出許多藝術陶瓷、日用陶瓷等，帶出生活中蘊含許多陶瓷元素，展覽從星際旅人到宇宙尋找陶瓷的故事線出發，牽起三大主題展區。

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第一章節從地球的陶瓷軌跡開始，觀眾就像星際旅者，探索地球的陶瓷，與多間桃園在地陶瓷業者合作，呈現衛生、建築、工業與科技、醫療等陶瓷品類，元智大學化學工程與材料科學系教授孫安正展出與研究生研發的生醫陶瓷粉作為補牙粉，去年七月上市量產，相較國外多用天然資源製作，有價格低廉的優點。

第二章節「登陸異星小宇宙」，觀者藉由千奇百怪的陶瓷造型作品進入陶藝家內心的宇宙，現居新北市鶯歌的陶藝家許明香說，她以雲朵為概念展出兩組陶瓷系列作品，包括層層的房屋堆疊在柱中而接近雲端，以及山中有雲的創作，在她心裡，接近天空、彩虹，具有快樂、正向意義，藉此回應外星人。

游冉琪表示，第三章節「跨越多重宇宙」聚焦桃園市陶藝作品，描述在窯火裡翻騰的過程，每個陶瓷素坯都承載著無限可能，每個創作決定都會在窯爐裡的小宇宙，開啟嶄新的維度，象徵藝術是創造可能與驚喜的實驗。

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