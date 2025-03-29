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    首頁　>　生活

    新店四十份掃墓專車 今明免費接駁

    2025/03/29 05:30

    〔記者翁聿煌、吳正庭／綜合報導〕正值掃墓時節，新北市新店區公所將於廿九、卅日上午六點半至下午三點、四月四日上午八點至下午三點，在北新藝術廣場提供免費掃墓專車，接駁來往四十份示範公墓；四月四日上午八點半至下午兩點在五城花園公墓辦理春祭法會，掃墓及法會期間實施交通管制。

    4月4日加開專車

    新店區公所表示，今年四十份示範公墓春祭法會採分塔分流方式辦理，分別於三月廿九日在懷親堂、卅日在懷恩堂舉行，當天竹林路及雙峰路進行雙向封路管制，上午六點半至下午三點在北新藝術廣場提供掃墓專車接駁服務。

    四月四日加開四十份掃墓專車，竹林路沿路採單向管制，上午八點至下午三點可在北新藝術廣場搭乘接駁車；五城花園公墓四月四日舉行法會，當天上午八點半至下午兩點，公所在永和國父紀念館安排往返五城花園公墓接駁車。

    另外，昔日國軍所屬的福建反共救國軍「南海部隊」近千名陣亡將士未入祀忠烈祠，部隊司令王盛傳後人王國棟在民代及友人協助下，獲金門縣政府同意，昨天在金門太武山忠烈殿春祭安排南海部隊忠靈同祭。

    王國棟說，福建反共救國軍閩南地區司令部又稱南海部隊，主要駐紮金門縣金湖鎮溪邊村，根據王盛傳留下部隊名冊，只有一百多人入祀大直忠烈祠；民進黨立委沈伯洋去年協調軍方，在查核確認名冊前，先在金門太武山忠烈殿辦理春祭祭祀，但廿六日到金門才得知南海部隊並未納入春祭，經過陳情，在沈伯洋、中華民國邊境烏坵公共事務協會秘書長高丹華、金門縣議員董森堡、蔡其雍協助下，縣府從善如流。

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