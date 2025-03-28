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    嗨玩兒童節 高雄駁二推「哈瑪星童樂派對」

    駁二藝術特區清明連假將推出「哈瑪星童樂派對」。（高雄市文化局提供）

    駁二藝術特區清明連假將推出「哈瑪星童樂派對」。（高雄市文化局提供）

    2025/03/28 05:30

    〔記者黃佳琳、黃良傑／高雄報導〕清明連假將至，駁二特區推出「哈瑪星童樂派對」，在哈瑪星鐵道園區規劃十場親子活動，搭配哈瑪星號觀光列車與豐富市集，駁二大勇、大義區店家也配合推出許多親子活動及優惠。

    四月三、四日兩天共有十組精彩演出，包含曾造訪愛丁堡、亞維農等多場國際街頭藝術節的香蕉先生，用魔術結合氣球，呈現創意功夫大球秀；Kid’s泡泡派對則要讓觀眾沉浸在夢幻泡泡世界；兒童體能老師「冠軍老師」帶來親子體能課，還有氣墊闖關體驗。

    連假四天「濱線觀光列車哈瑪星號」皆有行駛，每月僅一班次的「SL哈瑪星號」也於四月五日加開班次，可於駁二官網線上購票。

    駁二園區店家如派奇尼義式冰淇淋、原駁館、微熱山丘、HOSETEE也推出連假親子優惠，Wooderful life木育森林帶來「豬豬吊飾」自然素材DIY課程，誠品書店則有繪本主題書展，更多詳情可上駁二官網查詢。

    大港開唱音樂祭 週末交管

    此外，「大港開唱」將於三月廿九至卅日，在駁二特區、流行音樂中心、蓬萊商港區碼頭登場，活動除台灣各式風格的樂團及歌手，世界各地音樂人也前來共襄盛舉，高市警方昨宣布東至公園二路、西至大勇路、堀江街，南至必信街、北至五福四路，實施交通管制。

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