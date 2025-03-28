大學申請一階 「電資」超篩搶破頭

大學申請入學一階篩選昨放榜，過篩率八十二．八五％。 （資料照）

2025/03/28 05:30

〔記者林曉雲／台北報導〕輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳等帶動AI議題太夯，大學電資學系搶破頭！大學申請入學第一階段篩選昨公布結果，依甄選委員會統計，超過預計二階甄選人數即「超篩」達百人以上學系都集中在電資學系，國立以成功大學電機系超篩一六九人最多，私立以元智大學電機系甲組超篩一六○人最多。

成大電機超篩169人最多

甄選委員會組長連昭雯說明，AI相關領域學系非常熱門，電資學系報名人數一直增加，分析通過篩選人數，超篩一○○人以上學系都集中在電資，成大電機系有七九一人報名，過篩三六四人，超篩一六九人，是全國超篩人數最多學系；私立超篩最多的是元智大學電機系甲組，八五二人報名，過篩四一八人，超篩一六○人。

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台大註冊組主任李宏森也表示，台大電資一樣搶頭破，電機系報名四九五人，招生九十二人，一階過關二三八人中有一四二人滿級分；資工系四○八人報名，招五十七個，過篩二一九人，超篩七十六人，其中一一○人滿級分，滿級分生人數都超過錄取名額。

台大醫報名人數減少95人

而台大醫學系雖競爭激烈，但今年報名二二三人，比去年三一八人少九十五人，研判是因為台大、陽明交大及成大醫學系二階面試「同日衝堂」，考生「更聰明」地評估錄取可能性，一五○人通過篩選（超篩四十八人），其中六十二人滿級分，最低過篩五十九級分。

相對來說，大學護理系今年招生名額和報名人次都有增加，各校共提供九一七個名額，比去年八八○名多，今年六八二七人次報名，也比去年五六八九人次多，國立中山大學即新增護理學系，考生報名踴躍。

一階過篩率近83％

全國各校申請入學共七萬九○○一人，較去年增加八一四人，其中六萬五四五三人通過一階，較去年增加二○○四人，過篩率為八十二．八五％，較去年略增加一．七個百分點。連昭雯表示，報名人數增加應與重考生增加有關，考生平均填五．六一個志願，預計六月十二日申請入學放榜。

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