北市心中山線形公園 29日試辦徒步區

台北捷運公司29日將在心中山線形公園舉辦活動，下午2點到4點半管制車輛進出。（資料照）

2025/03/27 05:30

〔記者林承鴻、何玉華／台北報導〕台北市中山商圈不分平日假日人潮都相當多，心中山線形公園兩側巷弄常上演行人閃車畫面，有民眾希望假日變成「行人徒步區」，禁止車輛進入，當地里長認為影響住戶出入，表態反對。在台北市長蔣萬安日前於市政會議指示今年朝徒步區推動下，台北捷運公司週六（廿九日）將舉辦「心中山新生活」活動，並於下午二時至四時卅分管制南京西路廿三巷與廿五巷車輛進出，試辦行人徒步區，作為評估未來長期方案參考。

封街2.5小時 作為長期方案參考

北捷表示，長期封街會對當地民眾出入造成衝擊，目前徒步區僅配合活動，在一定時段內管制兩側巷道車輛進入，僅開放有通行證居民開車進出，以提供逛街民眾更便利的人行友善空間。廿九日下午試辦二．五個小時封街，將作為評估未來長期方案依據。蔣萬安昨出席里長座談時也表示，會持續跟地方溝通，希望給市民一個方便、安全的徒步空間，並視試辦的情形滾動式檢討。

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當地民安里里長王俊堯表示，他與光能里里長都反對常態性設置行人徒步區，中山商圈與西門町截然不同，南京西路廿三巷、廿五巷間隔著線形公園，若封街，住戶可能得繞道承德路、民生西路才能回家，對住在巷弄內的居民非常不方便，送貨、送包裹也有困難；人車以目前「默契並存」比較適合。

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