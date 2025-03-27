長庚醫院研究／免疫細胞「挨餓」 有助抗癌

長庚研究團隊發現剝奪免疫細胞的養分「天門冬醯胺」有助提升癌症治療效果，楊皇煜醫師（中）與研究團隊合照。（長庚醫院提供）

2025/03/27 05:30

〔記者吳亮儀／台北報導〕癌症一直是國人十大死因之首，長庚醫院發表研究，利用剝奪免疫細胞的特定養分「天門冬醯胺」（Asparagine），能讓免疫系統更強大、提升癌症治療效果，且成功應用在鼻咽癌患者身上。這項創新成果首登今年三月國際權威期刊《自然代謝》（Nature Metabolism）

抑制天門冬醯胺 可讓T細胞更強大

林口長庚醫院醫研部主任楊皇煜強調，這種治療方式不是讓病患「不要吃東西」的餓，而是暫時不要讓免疫細胞吃到這個特定胺基酸天門冬醯胺，因為要在日常飲食中排除它很困難，因此用藥物來抑制它的吸收。

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天門冬醯胺是一種胺基酸，對癌細胞和免疫細胞來說都是重要養分。長庚醫院研究團隊發現，限制天門冬醯胺供應、讓免疫細胞處於天門冬醯胺缺乏環境時，反而會啟動免疫細胞的代謝適應機制，讓殺手T細胞變得更具攻擊力，在體外培養實驗中發現抗腫瘤激素釋放增加十倍，幫助人體對抗腫瘤。

這一發現促使研究團隊在鼻咽癌患者身上測試新的治療策略，結合可分解體內天門冬醯胺酸的L-天門冬酰胺酶，搭配免疫檢查點抑制劑（anti-PD-1），企圖達到一邊抑制腫瘤細胞，一邊增強免疫攻擊的效果。

楊皇煜醫師指出，這些初步的結果證明，透過調控營養代謝，改變免疫細胞的營養供應，即可提升免疫攻擊力，這種「代謝重塑」策略將成為未來癌症免疫治療新方向，不僅對鼻咽癌有效，類似策略也可能適用於其它實體腫瘤，研究團隊計畫進行更大規模的臨床試驗。

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